Gota fría: Los partidos en categorías juvenil y aficionado, también pendientes de suspensión

Apenas unos minutos antes de las 10 de la mañana la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha anunciado que suspendía todos los partidos de ámbito territorial de futbol base en categorías comprendidas entre prebenjamines y cadetes. Esas son las suspensiones „o para ser más exactos, los aplazamientos„ que ya están planificados de antemano, aunque el problema es de dimensiones ¡mayores puesto que la previsión habla de lluvias fuertes hasta al menos el sábado y casi con total seguridad hasta el domingo, en especial hacia parte norte de la Comunitat que es hacia donde se desplazaba ayer por la tarde la combinación de borrascas ya que la Agencia Estatal de Meteorología elevó a más de 200 litros por metro cuadrado su previsión de precipitaciones acumuladas en doce horas para la provincia de Castelló, que se encuentra en alerta roja. Si a eso se añade que todos los partidos de categorías juvenil y aficionado, así como de categorías nacionales (LaLiga Santander, LaLia 1|2|3Segunda División B, Tercera, Liga Iberdrola y Segunda Difvisión femenina), siguen programados, el riesgo de suspensión se multiplica . De hecho fuentes federativas han comunicado a SUPER que hasta mañana viernes a mediodía se estudia la posibilidad de suspender las categorias aficionado y juvenil en función de la evolución de la climatología, a la vez que se está en contacto on RFEF para decidir como se actúa en las categorías nacionales regitas por las territoriales como son Tercera Divisiíón, División de Honor juvenil y Liga Nacional juvenil.

En el comunicado se especificaba que La FFCV "a través de sus Comités de Competición de Fútbol Base y Fútbol Sala, informará en próximos días sobre la propuesta de fechas para la recuperación de esta jornada suspendida", si bien SUPER puede confirmar que el ente no propondrá una fecha concreta. La intención es evaluar finalmente a cuántas categorías afecta y ofrecer un periodo o ventana de posibles fechas con distintas alternativas, pero siempre con una una fecha límite máxima que podría ser antes de la finalización de la primera vuelta de las competiciones, si bien este punto no está confirmado. Todo lo que se salga de esas opciones implicará una solución conjunta que requerirá de un acuerdo entre clubes.