Torturan y asesinan a Marbella Ibarra, promotora del fútbol femenino de México

El cuerpo de Marbella Ibarra, una activa promotora del fútbol de mujeres de México, fue hallado sin vida y con signos de tortura en Rosarito, balneario de la península de Baja California.



De acuerdo con un boletín divulgado por la Procuraduría General de Justicia, el cuerpo de la mujer de 44 años fue encontrado debajo de una cobija envuelta en plástico, amarrada de piernas y manos y con lesiones en el rostro, el cuello y los muslos.









La PGJE confirmó que el cuerpo de Marbella Ibarra fue encontrado el lunes por la mañana en Primo Tapia en Rosarito.



Aseveraron que hubo marcas de violencia y estimaron que fue el viernes cuando murió la fundadora de @Xolos Femenil. pic.twitter.com/sxdLuMWmr9 — Saidgol ?? (@Saidgol) 17 de octubre de 2018

Antes de que existiera una liga femenina en México, Ibarra convenció a la directiva de los Xolos de Tijuana deque ahora participa en la Liga Mx, en la que ocupa el decimocuarto lugar de la clasificación.A pesar de que nunca fue futbolista, era considerada una deIbarra había desaparecido el pasado 19 de septiembre y las autoridades la encontraron el pasado lunes, según la Procuraduría que, según dijo, comenzó una investigación por homicidio, la agresión no fue consecuencia de la relación de la entrenadora con el fútbol.México es uno de losy se estima que dos de cada tres ha sido víctima de agresiones, de las que solo el 10 por ciento las denuncia. Esos números no se han podido disminuir pese a las campañas a favor de laUna de las deportistas más triunfadoras del país en lo que va de siglo, la medallista olímpica de atletismo Ana Guevara, fue golpeada por hombres a finales de 2016, en un hecho que conmovió a la sociedad,Las mujeres son la cabeza del deporte mexicano, ganadoras de las dos terceras partes de las medallas del país en Juegos Olímpicos a partir de Atenas 2004.Hace casi dos años el fútbol tiene su liga femenina y hay varias jugadoras involucradas en ligas extranjeras, entre ellas la delantera Charlyn Corral que ganó el 'Pichichi' por ser la mejor goleadora de la liga de España con el Levante.Los medios mexicanos y las redes socialesy han calificado su muerte como una pérdida sensible para México.