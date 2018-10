Lamentable balonazo de Sergio Ramos a un canterano del Real Madrid

Los nervios están a flor de piel en el Real Madrid y más desde la derrota del pasado sábado en el Santiago Bernabéu ante el Levante UD. El conjunto blanco tiene este fin de semana un partido de Liga de Campeones ante el Viktoria Pilsen pero se está hablando y mucho de la posibilidad de que el entrenador Julen Lopetegui sea cesado.



Y el nerviosismo del entorno se ha trasladado a la plantilla madridista. En unas imágenes que han tascendido del entrenamiento del primer equipo blanco, se aprecia como, en mitad de un juego, el capitán Sergio Ramos le propina un balonazo a un canterano y además lo hace con toda la intención del mundo.



Los jugadores blandos están haciendo un ejercicio que consiste en que pasarse la pelota con la mano sin que el otro equipo la pueda coger. En un momento dado, uno de los canteranos blancos, concretamente el lateral izquierdo Sergio Reguilón, se lanza a cortar un balón que va a pasar Ramos y lo hace de manera muy acrobática, pero Ramos amaga y se queda con el balón. Al levantarse del suelo Reguilón, Sergio Ramos le lanza un balonazo con la pierna derecha, a apenas unos metros del canterano y con toda la intención de golpearle pero no logra, por lo al poco que tiene otro balón a su alcance, termina dándole un pelotazo.





??????

Nada más que decir.

Nothing else to say.

Es shimples. pic.twitter.com/cQF6qgIneh