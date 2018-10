Patética disculpa de Sergio Ramos tras dar dos balonazos a un canterano

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha protagonizado la polémica del día al intentar darle dos balonazos al canterano blanco Sergio Reguilón en el entrenamiento del conjunto blanco previo al partido de Liga de Campeones de este martes ante el Vikctoria Pilsen.



Ramos le ha lanzado dos balonazos a Reguilón cuando estaba solo a unos metros de él porque el joven lateral izquierdo le ha dado con la mano en la cara mientras la plantilla blanca hacía un juego de posesión de la pelota con la mano.



Después de ver la polémica que se ha levantado por esta acción, Ramos ha dado su versión en redes sociales y se ha disculpado ante Reguilón, pero lo cierto es que lo ha hecho de una manera un tanto peculiar.



Esto ha dicho Ramos: "Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos Sergio Reguilón. Carpetazo y a por el partido de mañana".



Vamos, parece que sea habitual en el Real Madrid dar balonazos a los canteranos sin que hayan hecho nada? No debería ser habitual aunque hicieran algo.





