Los días 1 y 28 de noviembre, y 19 de diciembre, fechas límite para recuperar la jornada aplazada

Federación Valenciana ha publicado la circular en la que anuncia las fechas definitivas límite para recuperar los partidos de la jornada aplazada por la gota fría. Como estaba previsto y ya había anunciado el ente, la fecha elegida en Tercera División es el día de Todos Santos, el 1 de noviembre, al igual que en Liga Nacional juvenil, Liga Autonómica cadete e infantil y Liga Autonómica femenina, si bien se abre la posibilidad de jugar antes si hay un acuerdo entre clubes.

A partir de ahí el corsé es menos estrecho para los equipos de Regional Preferente, Primera Regional y Segunda Regional aficionados. En esas tres categorías FFCV amplía el plazo hasta el 28 de noviembre, si bien especifica que la fecha de celebración de los partidos de mutuo acuerdo entre clubes se debe comunicar antes del día 21 y si no se hace, el propio ente fijará un horario de forma unilateral en los días 27, 28 y 29 del mencionado mes.

Hasta ahí era más o menos lo previsto, si bien donde ha habido una variación de última hora ha sido en el grueso de fútbol base „o más en concreto en las categorías de femenino, juveniles, cadetes, infantiles y Fútbol-8 no enumeradas anteriormente„ en las cuales se fija como fecha límite para jugar el miércoles 19 de diciembre y como tope para comunicar los horarios el día 12 de ese mes. Inicialmente la fecha que se iba elegir como límite era el día de La Inmaculada (8 de diciembre), apenas una semana y media antes de la escogida finalmente, pero se decidió ampliar la ventana especificando que en cualquier caso que si es FFCV quien debe fijar las fechas por falta de acuerdo entre clubes, procurará que los encuentros se disputen antes de la finalización de la primera vuelta de los distintos campeonatos.

Por último en el comunicado se especifica que hay dos días concretos en los que no se pueden fijar partidos y que son el 5 y el 6 de diciembre debido a que los árbitros en esas fechas tienen programada su convención anual.