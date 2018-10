Thibaut Courtois amenaza con denunciar a un periodista de El País

Diego Torres no es muy querido en el vestuario del Real Madrid. El periodista de 'El País' ya ha tenido ciertos enfrentamientos con jugadores como Sergio Ramos o Isco Alarcón o el ya exfutbolista Álvaro Arbeloa, al que incluso describió como artista de la genuflexión.

El último capítulo ha tenido como protagonista a Thibaut Courtois, meta belga del Real Madrid. El polémico periodista puso una serie de palabras en la boca del portero blanco, de 26 años, en las que rajaba de la opción de que Florentino Pérez prescindiera de Lopetegui para traer de nuevo a Mourinho o fichar a Conte, técnicos con los que ya trabajó en su etapa en el Chelsea y de quienes, según Diego Torres, no guarda una buena opinión al asegurar que le oyeron decir: "¡No me lo puedo creer! Yo aquí soy el único que ha trabajado con Conte y con Mourinho. Me fui de Londres para no tener que pasar por algo así otra vez y ahora resulta que viene Conte, y si no, Mourinho". A su vez, el redactor asegura que Courtois dijo que Roberto Martínez sería "perfecto" para dirigir al Madrid.

Ante todas esas afirmaciones, la reacción del espigado guardameta no ha sido otra que la de amenazar a Diego Torres con "tomar acciones legales" debido a sus "mentiras": "Quiero desmentir rotundamente la información publicada hoy en el @elpais_deportes referente a mi persona. Incluye mentiras que me dañan como profesional y espero una rectificación meditando tomar acciones legales".