El helicóptero del dueño del Leicester se estrella junto al King Power Stadium

Un helicóptero, propiedad del dueño del Leicester, se ha estrellado en los aledaños del King Power Stadium al término del partido que les enfrentaba al West Ham. Vichai Srivaddhanaprabha solía abandonar el estadio por medio de dicho transporte privado y era costumbre que aterrizara en pleno césped para recogerle, aunque en ocasiones incluso llevaba a jugadores. Está por ver si el multimillonario tailandés se encontraba en ese momento en el helicóptero.



Rob Dorsett, periodista de Sky Sports, se encuentra en los aledaños del King Power Stadium. El inglés ha compartido un vídeo a la vez que relata que algunos testigos le confirmaron que el helicóptero salió del campo a las 20:30 (hora inglesa). "Parece ser que hubo un fallo en la hélice trasera y perdió el control, estrellándose en el aparcamiento de la parte trasera del estadio, no muy lejos del campo de juego", afirmó.





Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD