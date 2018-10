Hugo Sánchez se ofrece: "Florentino, aquí te espero"

El Real Madrid ha cesado a Julen Lopetegui pero su sustituto, el argentino Santiago Solari ha sido nombrado de manera provisional, tal y como el propio Real Madrid indica en el comunicado oficial en el que informa de los cambios en el banquillo.

Por ello los rumores de posibles entrenadores para el conjunto blanco no cesan. Los hay incluso, que no dudan en ofrecerse en público. Ese el caso del mexicano Hugo Sánchez, que colabora con la televisión ESPN con una sección que se llama 'A lo Macho', y en ella ha dicho: "Son pocos en el mundo que pueden estar en frente de ese vestuario y se lo digo a Florentino Pérez que ya estoy listo. Si me llama, ya sabe dónde localizarme. Estoy capacitado y preparado para ello, pero si no, que sigan buscando y a ver si lo encuentran. Ya sabes, Florentino, aquí te espero".

No contento con eso, Hugo Sánchez, que no terminó de triunfar como entrenador en España en equipos como el Almería, se define a sí mismo como el nuevo Zidane para el Real Madrid: "Zidane es el último ejemplo con una Liga, tres Champions, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa. Fueron muchos títulos, pero los jugadores quieren alguien a quien respetar mucho y admirar y a la vez decir ?yo les digo esto porque yo ya lo hice".