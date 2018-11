Un trago para ahogar penas o hundirse

El Villarreal debuta esta tarde en Copa del Rey, su competición maldita, en Almería. La historia del Submarino con la Copa varía radicalmente cada temporada, aunque mayoritariamente se imponen su fracasos a sus éxitos. Las semifinales de la temporada 14-15 o los cuartos de final de las campañas 86-87, 01-02, 07-08 y 10-11, contrastan con los batacazos históricos ante Girona (04-05), Poli Ejido (08-09) o Mirandés (11-12). El mejor registro del Villarreal data de la temporada 2014-2015, cuando eliminó a Cádiz, Real Sociedad y Getafe, antes de caer en semifinales ante el FC Barcelona (6-2 global).

Tras aquel 'logro', en las tres últimas ediciones ha caído ante Leganés, Real Sociedad y Athletic Club sin pasar de octavos de final, es decir, ha cumplido ante los equipos menores, pero cuando el nivel de exigencia ha crecido, ha dicho adiós a una competición que es el camino más corto hacia el que podría ser el primer título oficial de la historia del club.

La Copa es al mismo tiempo una tabla de salvación y un banco de pruebas, por lo que todo apunta a que Calleja la utilizará para dar minutos a futbolistas jóvenes o poco habituales. Sin Toko Ekambi, aquejado de un problema en un gemelo, Gerard y Sansone con los dos únicos atacantes natos en una convocatoria en la que una de las grandes novedades es la presencia del lateral del filial Quintillà. Él, junto a Raba y Samu, más fogueados con el primer equipo, puede ser uno de los jóvenes que tenga minutos en un encuentro en el que el conjunto amarillo está obligado a dar la cara pese a disponer después de un partido de vuelta en el Estadio de La Cerámica ante un rival de inferior categoría.

A l ausencia del anteriormente mencionado Ekambi se unen las de Javi Fuego, Bruno Soriano, Bonera, Mariano Barbosa y Carlos Bacca.



El peor inicio en LaLiga

Pese a las bajas, no valen las excusas. Se afronta por tanto la Copa del Rey con la intención de dar un trago que ayude a olvidar, además, las penas ligueras. El último tropiezo en Mendizorroza ha vuelto a reabrir la crisis en el que ya es el peor inicio del conjunto amarillo en las 19 temporadas que acumula el equipo ?groguet? en la máxima categoría del fútbol español.

Lógicamente, el entrenador del Almería, Fran Fernández, no se lo pondrá fácil al conjunto amarillo, de quien dijo que no es «un rival cualquiera» ya que según sus palabras «un equipo de ese nivel técnico te exige un poco más». Fernández señaló que, pese a que no está al tanto de cómo va el Villarreal en las diferentes competiciones, «el equipo que presente va a ser un equipazo» porque «está jugando en Europa y tiene una plantilla amplia».