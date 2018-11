¿Nueva norma para los lanzamientos de penaltis?

La International Football Association Board, organización de la FIFA que se encarga de definir el reglamento del fútbol, está estudiando hacer nuevas modificaciones a las actuales reglas del juego que afectarán al lanzamiento de penaltis, a la señalización de las manos y a la manera en que se efectúan los cambios.

Así lo ha publicado el diario The Telegraph, que asegura que en la próxima reunión de esta asociación que se va a celebrar en Londres el martes seis de noviembre, debatirán si se llevan estas tres propuestas a la reunión anual del próximo mes de marzo.



La nueva manera de lanzar penaltis

No habrá rechace. El futbolista lanzará el penalti y si no entra en la portería porque lo de tiene el portero o da en los palos, la jugada quedará anulada y se señalará saque de puerta. Los penaltis durante el partido serán como los que de las tandas de penaltis, el lanzador u otro futbolista no podrá recoger el balón rechazado para marcar gol o continuar la jugada.



Otra norma para pitar manos

Se quiere eliminarla palabra 'deliberada' de la norma que marca qué es manos. Las reglas del juego dicen que se señala falta o penalti si la infracción es dentro del área, cuando un jugador toca el balón con la mano de manera 'deliberada'. El debate está en qué se considera deliberado, por ello ahora se quiere introducir el concepto 'posición natural' o 'posición no natural' del brazo cuando impacta con el balón, si bien, el nuevo debate puede girar en torno a qué se considera posición natural y qué no. Además, con esta nueva norma cualquier balón que entre en la portería después de golpear en la mano de un futbolista no se considerará gol.

Los nuevos cambios

La nueva norma trata de impedir que se pierda tiempo en los cambios y para ello el futbolista sustituido tendrá que abandonar el terreno de juego por la línea más cercana en vez de acudir hasta la zona de los banquillos. Además se podrá parar el cronómetro para evitar pérdidas de tiempo intencionadas.