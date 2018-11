Las palabras por las que Quique Setién le ha tenido que pedir perdón a Bartra

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha pedido este jueves "humildemente disculpas" a todo el beticismo por unas consideraciones sobre el central Marc Bartra y el club bético que "se pueden interpretar como un menosprecio" y ha reconocido que es consciente de que ha "metido la pata".

"Sé que he metido la pata. Entiendo que mis palabras se puedan interpretar como un menosprecio, pero desde luego mi intención no era ésa. Pido humildemente disculpas al todo el Real Betis Balompié. Lo siento", ha afirmado Setién en Twitter por unas declaraciones a RAC1 en las que afirmó de Bartra que si está en el Betis "no es un buen síntoma para él" aunque sí para el club.

"Estando en el Barcelona y estando en el (Borussia) Dortmund, muchas veces le digo que algo no estará haciendo bien para estar aquí en el Betis, un equipo que en teoría es menor que los otros dos en los que ha estado y con menor potencial", afirmó a la citada emisora el cántabro, quien abundó en el asunto en la rueda de prensa previa al partido contra el Milan de Liga Europa.

En esta comparecencia, y al ser cuestionado por sus declaraciones, Setién afirmó que Bartra "es un grandísimo futbolista" pero que quiere "que esté en la selección y que vuelva a un equipo de la élite más absoluta", entre otros asuntos que generaron un malestar en el beticismo que ha hecho que el técnico de Santander pida disculpas.