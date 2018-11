Saúl y Griezmann dan la victoria al Atlético de Madrid ante el Borussia Dortmund

El Atlético de Madrid doblegó sin matices al Borussia Dortmund, con el que ajustó cuentas con los goles de Saúl Ñíguez y Antoine Griezmann, al que devoró en cada aspecto decisivo del partido y al que igualó en el liderato del grupo A de la Liga de Campeones para completar una reafirmante noche europea.

Mientras aún no depende de sí mismo para alcanzar la cima, todavía necesita un tropiezo alemán por la diferencia particular en sus enfrentamientos directos en caso de empate a puntos, avista de cerca el pase a los octavos de final, que ya podría ser la próxima jornada si él gana al Mónaco o el Brujas no vence al Dortmund.

Hoy, el plan salió perfecto. El Atlético entendió el duelo desde diversos registros. El primero, a la espera del contragolpe, de esa destreza del robo del balón y la salida rápida que tanto le gusta y tan bien se maneja el equipo rojiblanco, al que no le importó dar la posesión a su contrincante, dentro de esa proposición del partido.