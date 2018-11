El Chiringuito: Zasca de Dani Carvajal a Pipi Estrada

Pipi Estrada ha dado una información sobre Dani Carvajal en El Chiringuito que fue desmentida de manera rotunda por el propio madridista por medio de un zasca en las RRSS.

El popular contertulio, más conocido por su protagonismo en la prensa rosa, aseguró en la noche del jueves que el lateral derecho del Real Madrid "tiene una oferta de la Premier a la que todavía no ha dicho que no". Este viernes, Carvajal contestó al tuit de la cuenta oficial de El Chiringuito con un zasca en toda regla: ¡Ni la tengo, ni la escucharía, por lo tanto no haría falta responder. Te lo aclaro porque deben haberte informado mal!

Tras la 'cornada' mediática recibida, fue el turno de Pipi, que siguiendo el hilo, contestó: "Dani, es cierto que muchas veces recibimos informaciones interesadas y nos originan confusión... Nunca actuo con ánimo de hacer daño y menos contigo, que eres un tío noble. Espero y te deseo lo mejor. En la vida nunca sabemos dónde podemos acabar. Un abrazo, genio".