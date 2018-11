Piqué, enfrentado con Luis Suárez y Arturo Vidal

El FC Barcelona fue superado en todo momento por el Real Betis en el encuentro que midió a ambos equipos esta jornada en el Camp Nou (Ver el vídeo de los goles) y las malas sensaciones se dejaron ver sobre el césped.

Gerard Piqué y Luis Suárez intercambiaron impresiones sobre una jugada en la que el charrúa le recriminó al español un mal pase, a lo que el central respondió en alto: "Ahora me vas a joder por un pase, no me jodas h----a".

A su vez, las cámaras de Movistar también cazaron la discusión con Vidal cuando el chileno se quejó amargamente cuando Piqué remató mal un centro, cuando el latinoamericano llegaba libre de marca detrás para empujarla y empatar el duelo a cuatro. "Si dices 'mía', vale, pero no he escuchado 'yo' en mi vida", sentenció el exinternacional español.