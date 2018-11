"Isco está pasado de peso"

El malagueño IscoAlarcón no atraviesa un buen momento en el Real Madrid. Con la llegada de Santiago Solari al banquillo del conjunto blanco el centrocampista ha perdido la titularidad y hasta se le acusa de no estar en un buen momento de forma porque no se cuida como debiera.

De hecho, Eduardo Inda, en el programa El Chiringuito de Mega que presenta Josep Pedrerol asegura que no está en su peso ideal: "Isco ya no goza del favor ni de la cúpula ni del vestuario. Le han dado un toque porque sigue pasado de peso".

Isco fue intervenido de apendicitis a finales del mes de septiembre pero todavía no ha recuperado el momento de forma adecuado. Además, Inda cree que la temporada que viene no estará en el conjunto blanco: "Hablan de que está fuera de peso, pero el problema es que está enfrentado a los pesos pesados del vestuario. Si no gozas del favor del equipo, ni de la cúpula, seguir en el Real Madrid. Creo que no seguirá la próxima temporada".