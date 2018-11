"Lopetegui se bloqueó". Así de claro lo ve Ceballos, futbolista del Real Madrid y no uno cualquiera, ya que es uno de los jugadores por los que apostó el ya ex técnico blanco. En una entrevista concedida al programa de televisión El Chiringuito que presenta Josep Pedrerol Dani Ceballos no oculta que le dio pena la salida de Lopetegui, pero admite que se bloqueó, y la pelota no entraba.

Estas son las palabras de Dani Ceballos en El Chiringuito: "Solari sabe la importancia que tiene manejar un vestuario, él ha estado como jugador en el vestuario del Real Madrid y tiene la filosofía de los valores y eso al vestuario le ha venido muy bien. La salida de Lopetegui, tanto a mí como al resto de los compañeros, nos dio pena porque es un entrenador que intentó desde un principio hacer las cosas bien, no le salieron, se bloqueó creo que un poco y a partir de ahí no empezar a funcionar las cosas y la pelota no entraba. Sin embargo con la llegada de Solari al minuto siete el rival da el balón en el larguero y en la jugada siguiente marcamos gol".