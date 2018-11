Dembélé, un ´pieza´

El jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé ha sido demandado por su antiguo casero de Alemania por 20.000 euros debido a gastos sin pagar, como la calefacción, y desperfectos en la casa, de cuando militaba en el Borussia Dortmund.

Tras su traspaso del Borussia Dortmund al conjunto catalán, después de que se ausentara a entrenamientos y presionara a su club para que permitiera su salida, el francés de 21 años se enfrenta ahora a problemas con el propietario de la vivienda donde se alojó en su tiempo en el Dortmund.

El hombre ha presentado una demanda contra Dembélé y le exige más de 20.000 euros, según confirmó este jueves el tribunal de primera instancia competente y el abogado del propietario.

De acuerdo con el abogado Dietmar Hahne, el problema principal son las llaves que no fueron devueltas, por lo que demanda al futbolista por tres alquileres mensuales. Además, reclama gastos de calefacción no pagados. En conjunto, estas facturas pendientes ascienden a algo más de 15.000 euros.

Según el abogado, antes de que el futbolista se mudara hubo una permanente disputa sobre las condiciones de la propiedad de alquiler. Aunque un equipo de limpieza eliminó las "condiciones lamentables" en las que estaba la casa.

Un experto encontró otros defectos no resueltos, indicó. Entre otras cosas, por persianas rotas y daños en el parqué y en las baldosas, por lo que el propietario exige ahora unos 5.000 euros adicionales.

Dembélé recibió la denuncia a través de su club, el FC Barcelona, informó portavoz del juzgado de primera instancia. Ahora el futbolista tiene unas semanas para responder a la demanda.