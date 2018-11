El último trámite para Salvador Gomar

La Asamblea General de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) elegirá este viernes a Salvador Gomar como presidente al ser la suya la única candidatura formal.

Los 120 asambleístas que fueron elegidos el pasado 19 de septiembre tendrán que confirmar oficialmente a Salvador Gomar como presidente, ya que el otro candidato, el ex futbolista David Albelda, no obtuvo el respaldo suficiente para entrar en la Asamblea.

De este modo, Gomar se convirtió en el único candidato y este viernes será elegido como presidente en sustitución de Vicente Muñoz, que abandonó el cargo el pasado mes de junio.

Tras la celebración de la Asamblea de este viernes, la proclamación oficial del nuevo presidente está prevista para el próximo 30 de noviembre y el 3 de diciembre Gomar iniciará su primer mandato al frente de la FFCV.

Salvador Gomar ocupó en la parte final del mandato de Muñoz el cargo de secretario general y tras el anuncio de su dimisión presentó su candidatura, que tuvo como único oponente al ex jugador del Valencia David Albelda en una polémica campaña repleta de acusaciones desde ambos bandos.