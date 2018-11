Rubén Baraja, sentenciado

El Real Oviedo vuelve a reinar en el derbi asturiano, se impuso por 2-1 en el partido disputado en el estadio Carlos Tartiere y dejó muy tocado a Rubén Baraja, entrenador del Sporting de Gijón. El equipo rojiblanco se queda en el puesto 14º de la clasificación de LaLiga 1|2|3, con 15 puntos y ya a 13 de los puestos de ascenso directo, una situación que todo apunta acabará con la etapa del que fue capitán del Valencia CF en el banquillo de El Molinón.



Esa es salvo sorpresa la decisión que tomará este domingo el consejo del Sporting, después de las reuniones que se produjeron tras la derrota en el derbi frente al Oviedo. La labor de Baraja ya estaba en el punto de mira por la mala marcha del equipo, que lleva sin ganar un partido desde el pasado 29 de septiembre. La derrota y la pésima imagem ofrecida por su equipo en un partido tan especial como del Derbi Asturiano de este sábado no han hecho más que acelerar los acontecimientos y el entrenador pucelano dejará en las próximas horas de ser el técnico del conjunto rojiblanco. Todo apunta a que la decisión va a recaer sobre el director deportivo, Miguel Torrecilla.

El entrenador del filial, José Alberto López, es quien cuenta con más papeletas para hacerse con el cargo de entrenador del Sporting. Se trata del tercer entrenador que pasará por el vestuario rojiblanco en menos de un año tras el cambio en el mes de diciembre de 2017 de Paco Herrera por Rubén Baraja. En solo dos años el Sporting habrá cambiado de entrenador en tres ocasiones.

VÍDEO: La dura rueda de prensa completa de Baraja tras el Oviedo-Sporting

El propio Rubén Baraja asumía en la rueda de prensa que este podía haber sido su último partido como entrenador del Sporting de Gijón. Estas fueron sus palabras cuando le preguntaron por su posible destitución en una tensa rueda de prensa: "Yo no me preocupo de eso, me preocupo de lo que me tengo que preocupar, del dolor que tengo por el partido y el resultado, porque no hemos estado a la altura de lo que los aficionados esperaban hoy de nosotros, y nada más. Lo de menos es mi futuro. No hemos hecho nuestro partido, no es momento de hablar de eso. Tenemos que reconocer que de esta manera es muy difícil ganar un partido, solo podemos seguir trabajando. No depende de mí, trato de trabajar pensando en lo mejor y no estoy consiguiendo resultados, es una evidencia, yo solo me preocupo de lo que depende de mí, el resto es cosa de los responsables del club".