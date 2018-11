Un empresario chino compra el Marbella y coloca de asesor a Marcos López

El empresario chino Zhao Zhen ha adquirido el Marbella, club del grupo IV de Segunda B que en los últimos años era propiedad de una sociedad encabezada por el ruso Alexander Grinberg, quien lo transformó en Sociedad Anónima Deportiva e incluso la pasada temporada disputó la fase de ascenso a LaLiga 1/2/3.

Zhao Zhen es dirigente de la empresa 'Sports Business Consultant', que , según anunció este lunes el club marbellí, es una compañía "de reconocido prestigio" que "tiene su sede en Hong Kong y es máxima accionista de 'Guireniao Co LTD', empresa cotizada en la Bolsa de Shangai", indica el comunicado.

Como empresa asesora del nuevo comprador se encuentra 'The best of you sports', una agencia de representación de la que el analista futbolístico y colaborador en diferentes medios de comunicación, Marcos López, es CEO.

Zhao Zhen asume la presidencia del Marbella y "agradece la dedicación y la labor llevada a cabo por el anterior presidente Alexander Grinberg y todo su equipo".

El comunicado destaca que el Marbella "inicia una nueva etapa cuyo objetivo prioritario es su crecimiento en todos los ámbitos, desde un ejercicio de responsabilidad, compromiso e ilusión" para que los aficionados "se sientan orgullosos" y el club "esté a la altura de lo que representa" para la ciudad.