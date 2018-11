"No me gustaría que el Valencia - Real Madrid se jugase en Miami"

Vicente Muñoz

"Hablé con él al acabar la Asamblea un poco y nos emplazamos a una reunión esta semana. A nivel personal lo aprecio, pero tampoco tenía tanta relación, y lo quiero porque confió en mí, pero porque vio en lo profesional que yo servía para secretario. Él no me nombró para que yo fuese su sucesor como se dice por ahí. De hecho yo creo que quería seguir, pero después de todo este tema que pasó, él es un hombre inteligente y dirá ¿para qué meterse en más líos". Eso pienso, aunque yo no he hablado con él"

Luis Manuel Rubiales

"Con Rubiales me llevo muy bien. Cuando estuvo en AFE tuvimos más relación. Colaboré una vez con la AFE de hecho. El día 11 de diciembre me han llamado a la primera junta directiva. Yo creo que sí que vamos a tener esa importancia propia la de la territorial tercera o cuarta con más número de licencias, además Rubiales tira hacia Valencia (ríe), pero me da igual. Lo que quiere el presidente de la Valenciana es defender los intereses de los de aquí, que todos los partidos amistosos vengan aquí, los cursos que vengan aquí, lo mejor que venga aquí..."

Partido de Liga en Estados Unidos

"Te lo digo personalmente, no como presidente. Yo tengo un pase del Valencia y no me gustaría que el Valencia-Real Madrid se jugase en Estados Unidos. Creo que para el aficionado de aquí no es bueno. Para eso pueden estar la Supercopa u otras competiciones"

Javier Tebas

"Lo he saludado dos veces pero no le conozco. En tema de gestión económica y vender derechos 'chapeau', pero tiene que abrirse y darse cuenta de que existe el fútbol modesto, que es de donde viene todo. No vale sólo el dinero, valen otros guiños... no sé, una franja horaria. Y tener claro que una parcela es de la Federación y otra la tiene LaLiga, yo creo que se quiere hacer con todo y podría estar mejor dando cosas a los modestos y no solo dinero"

Valencianista

"Llevo más de 40 años de socio del Valencia. Soy el número 832. Soy de todos los equipos, pero por encima soy del Valencia CF, eso no lo puedo negar, y quiero todo lo mejor para todos, y para el Valencia, por supuesto, aunque el domingo por la tarde estaba viendo el Levante femenino y contentísimo de que ganaran 7-0. Pero tengo mi corazón... aunque a lo laboral no afectará nada en absoluto. Al revés. Quiero facilitar cosas a todos los equipos"

La Selección en Mestalla por el Centenario del Valencia

"He hecho gestiones de forma mía extraoficial cuando hablo en Madrid, el día 2 de diciembre hay un sortero y a partir de ahí se pueden hacer cosas pero siempre y cuando quiera el club en cuyo estadio se ha de jugar. Iremos de la mano, yo creo que es la única vía que puede haber ahí€ lo pelearemos todos juntos. Pero creo que es una gestión de la federación para ayudar a un club que cumple 100 años"

Anil Murthy

"Quizás el Valencia al tener un presidente que no es español o no está dentro de la cuerda de las federaciones, no interviene tanto. Yo estoy seguro de que si Anil entrase más en una junta estaría más involucrado. Lo conozco de dos veces, pero es muy amable y eso también hace..."

Levante UD

"Una persona del Levante es asambleísta, en mi junta directiva hay personas que pertenecen al Levante y mi relación con Quico es fenomenal. Eso son hechos"

Villarreal CF

"En el Villarreal tengo más afinidad con Llaneza. Su padre fue directivo del Valencia cuando estaba mi padre también. Con el Villarreal tenemos que llevarnos bien, con ellos y con todos. Tiene una gran estructura, siendo humilde, es una gran estructura. Tienen a Patri en el femenino, Tino indirectamente en el Roda, Raúl Herrera, Pablo Ortells, tiene gente muy válida en lo modesto., Y Fernando hijo, que parece que no se preocupe, se preocupa mucho. Además es un club que en las selecciones inferiores facilita las cosas y siempre tenemos las puertas abiertas"