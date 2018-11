Los peligros del mercado invernal amarillo

Hay que remontarse al año 2005 para encontrar el fichaje invernal de Sorín, un controvertido jugador que pese a tener una rodilla algo maltrecha resultó clave en la exitosa campaña del Villarreal, que acabó en puestos de Liga de Campeones por primera vez en su historia. En esos primeros meses en el 'Submarino' el argentino disputó 21 duelos y marcó cuatro goles. Desde entonces hasta hoy pocas son las luces y muchas las sombras del conjunto amarillo en el mercado invernal y quizás por ello el vicepresidente Llaneza hablaba este miércoles de la dificultad de salir al mercado en enero: "Es muy complicado acertar, no recuerdo casi ningún mercado en los que hemos acertado. Los jugadores buenos no los dejan salir, por lo que es mucho más complicado. No creo, a no ser que salga algo que se ajuste mucho a lo que necesitamos".

Lo que necesita ahora el conjunto amarillo depende de muchas variables ya que resulta evidente que en la posición de mediocentro es donde más problemas ha habido, aunque ahora con Cáseres ya en el grupo, Trigueros cogiéndose, y Bruno y Javi Fuego reincorporándose, con todos los concionantes que implican esos dos casos —en especial el de el futbolista de Artana— todo puede cambiar antes del mes de enero.

Los precedentes indican que el Villarreal suele sacar más futbolistas delos que 'mete' en las ventanas invernales con la excepción de la campaña 12/13. Futbolistas como 'Matigol', Tomasson, Guille Franco o Josemi precedieron a los cicinho, Wakaso, Martinuccio, Aquino, Farinós, Oliver Adrián o Roger Martínez recientemente entre otros. Cierto es que ha habido buenas gestiones económicas como la rápida compravena de Bailly, pero en términos estrictamente deportivos las decepciones y los rendimientos planos se han sucedido.



FICHAJES INVERNALES DEL VILLARREAL EN LA ÚLTIMA DÉCADA (incluye repescados de cesiones y cesiones)

2009 -

2010 -

2011 Cicinho y Wakaso

2012 Martinuccio

2013 Aquino, Perbet, Dorado, Jony, Juanma y Farinós

2014 Oliver

2015 Bailly y Campbell

2016 -

2017 Adrián

2018 Enes Unal, Roger Martínez, Javi Fuego y Salem