El rival más temible para España

Fuera quien fuera el rival, el cruce de cuartos de final para la Sub-17 iba a ser de órdago. El destino ha querido que las actuales campeonas aparezcan en el camino al oro de Uruguay de las 'Mini Rojitas'. También pudo ser Alemania, que quedó primera de grupo, o Estados Unidos, que ha vuelto a quedarse fuera a las primeras de cambio como en 2012 y 2016. España mandó un aviso a sus rivales imponiendo su ley sobre Canadá, relegada ahora a vérselas con las germanas. "Necesitábamos una victoria así para quedarnos con buenas sensaciones y afrontar el partido de cuartos con las máximas garantías. Ganar así es muy importante", afirmaba la seleccionadora Toña Is tras el 5-0 a las Canucks. En una primera parte para enmarcar se disiparon las pocas dudas generadas tras la falta de acierto en el empate ante Colombia por la veintena de ocasiones erradas.

Eva Navarro recuperó la alegría y la contagió al resto de sus compañeras. La granota puso la guinda con el quinto tanto (el segundo en el Mundial), pero antes dio dos asistencias. Generadora constante de peligro, vertical y con ese atrevimiento que le reclaman y que aún podría explotar mucho más. Le falta ese MVP que sí han conseguido sus compañeras Claudia Pina e Irene López, bigoleadoras ante la República de Corea y Canadá respectivamente. En las eliminatorias llega su momento. Eva, Pina y Salma Paralluelo forman uno de los ataques más temibles del Mundial Sub-17. Ante la RDP de Corea, las líneas maestras serán las mismas: posesión, circulación y juego de toque en busca de las jugadoras con más pegada. España llega al cruce de cuartos como segunda mejor selección de la competición, solamente superada por Ghana, que hizo pleno de puntos y se medirá a México.

La duda está en la participación de Leire Peña, que arrastraba molestias antes del duelo contra Canadá, jugó y fue relevada tras la reanudación. Si la colchonera no participa, su lugar sería ocupado por Isabel Pala, mediocentro del Madrid CFF.

Las otras diez repetirán de partida, por lo que Aixa Salvador, defensa del Villarreal, empezará de nuevo en el banquillo. Un once de absolutas garantías para frenar la hegemonía de la RDP de Corea, no solamente porque son las vigentes campeonas sino también porque no se han perdido ni una cita desde que se pusiera en marcha el Mundial Sub-17 en 2008, una edición que ganaron como la última.



Alineaciones probables



España: Cata Coll, Jana Fernández, María Méndez, Ana Tejada, Nerea Nevado, Isabel Pala, Irene López, Paola Hernández, Salma Paralluelo, Claudia Pina y Eva Navarro.

Seleccionadora: Toña Is

RDP de Corea: Yu Son Gum, Ri Sin Ok, Ri Kum Hyang, Ri Su Jong, Ri Su Gyong, Choe Kum Ok, Ko Kyong Hui, Kim Yun Ok, An Kuk Hyang, Kim Kyong Yong y Pak Hye Gyong.

Seleccionador: Song Sung Gwon

Estadio: Alberto Suppici, Colonia del Sacramento (Uruguay)

Hora: 18:00 horas

Televisión: Eurosport