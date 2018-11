¿Y aquí que hace el VAR?

El VAR ha vuelto a ser protagonista este domingo cuando en la última jugada del Athletic-Getafe (1-1), Mata ha sido objeto de un claro penalti por agarrón en el área (así lo demuestran las imágenes). Iglesias Villanueva, el colegiado 'de campo', no ha visto la acción y acto seguido lo que ha señalado ya en el m. 94 ha sido la finalización el encuentro. González González, que era el árbitro 'de VAR', en principio tampoco debe haber detectado nada punible aunque la gran duda que surge ahora es qué habría pasado si lo hubiese detectado, es decir, si una vez el árbitro ha pitado el final se revisa la jugada, que parece clara, y se sanciona la pena máxima con los jugadores entrando al vestuario ya para ducharse.

Pepe Bordalás, técnico azulón, ha reclamado la acción en sala de prensa: "Al final ha habido un penalti claro y no entiendo por qué el VAR no lo ha concedido".

Hay un precedente similar la pasada temporada en Alemania, aunque no igual. Fue en el partido Mainz 05-Friburgo, pero tras señalar el árbitro el descanso. En aquella ocasión los futbolistas salieron, se lanzó el penalti, y se metieron otra vez para retomar la segunda parte.