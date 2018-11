"Por lo menos la gente del Valencia CF ahora se queja de los resultados deportivos, no de los problemas económicos"

Javier Tebas es el gran protagonista este lunes en Valencia con una conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta titulada "Fútbol, TV y negocio. LaLiga como player global en la industria del ocio y el entretenimiento". Antes de la misma, el presidente de LaLiga ha contestado ante los medios a varias cuestiones de actualidad, entre ellas la última polémica del VAR. También se le ha recordado lo ocurrido en el último Derbi entre Levante UD y Valencia CF y ha ratificado su confianza en la gestión de Peter Lim.



Sobre el VAR

«No hay ninguna campaña contra ningún club. Estoy seguro de ello. Pueden aparecer errores de interpretación del árbtiro, pero no hay campaña contra el Getafe ni mucho menos. El VAR reduce muchísimo los errores pero también los habrá. Eso tenemos que entenderlo».

Tema Argentina.

La violencia en Argentina es la consecuencia de una situacion que se vive el fútbol en ese país desde hace muchos años y no se está atajando. No es un problema de que 15 apedreen una autobús sino que hay un problema real con la violencia. Habría que tomar serias medidas, como las que tuvimos que tomar aquí en su momento. Hay que cortar radicalmente. La violencia tanto fuera como dentro del campo, desde que el aficionado sale de su casa, es un problema de los clubes y no de la policía.



Calor en el Derbi

«No hubo ningún golpe de calor. Fueron lipotimias. De las 14 asistencias, 6 fueron lipotimias y dos antes del partido, por lo tanto no fue por ver el partido. al partido hay que achacarle 5 incidentes. El Valencia normalmente tiene 4 incidentes. Hacía calor, pero el partido comenzó con menos de 30 grados y se cumplían los protocolos de calor de la Generalitat, que establece el protocolo de calor con más de 35 grados. Ese fin de semana, ese mismo día, se jugaron muchos partidos en Tercera y había calor. O en verano cuando se celebra el Tour de Francia contodavía más calor... al final se exageró todo. Se habló de que había riesgo para la salud y no había ninguno.

Tema televisiones

«Hay aficionados en España, también en Japón o en Angola. El aficionado tenemos que hacerle entender que son muchos más que los que van al estadio o que son más que los que protestan. O acaso Movistar habría pagado los millones que ha pagado si supiera que no los va a recuperar con la gente que va a comprar el pase para la televisión».



¿Mantiene la confianza en Peter Lim?

«El más afectado por la reducción de capital será él. Él es el máximo accionista. Claro que mantengo la confianza en él. En Peter Lim. El Valencia antes de que llegara Peter Lim tenía una situación más que complicada. La mala situación económica ha pasado a ser historia. Por lo menos ahora la gente se queja de los resultados deportivos, ya no de los económicos. Antes la gente hablaba de los préstamos que había y no había. Ahora eso ya no pasa. Se habla de los resultados deportivos y eso es una buena noticia. Nada más»