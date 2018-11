Novedades en el supuesto caso de dopaje de Sergio Ramos

A pesar del comunicado del Real Madrid que desmentía las supuestas irregularidades de Sergio Ramos en varios controles antidpoaje publicadas por el semanario alemán Der Spiegel y por Mediapart, en las que aseguraban que el defensa madridista incumplió dos veces las reglas antidopaje en la final de la Champions de 2017 y en un partido de Liga frente el Málaga, se puede afirmar que el caso Ramos no está cerrado a pesar de que la UEFA decidió archivarlo tras dar por buenas las explicaciones del jugador y del cuerpo médico del club madridista.

Ahora, el periódico alemán Der Spiegel ha publicado un supuesto informe que desmiente las versiones del Real Madrid y del defensa andaluz, que tras el partido ante el Eibar de este fin de semana, dijo que emprenderá acciones legales y que fue objeto de extorsión con esta información.

El informe que publica Der Spiegel es de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y tiene fecha del 21 de septiembre de 2018 y en él se confirman los hecho relatados por este periódico alemán que aseguraba que Ramos el día 15 de abril de 2018, día en que el Real Madrid jugó ante el Málaga en La Rosaleda, se saltó el protocolo antidopaje porque se duchó antes de someterse al control, algo que está terminantemente prohibido:

"El deportista Sergio Ramos García me preguntó si podía ducharse antes de hacer el control de orina ya que su equipo lo estaba esperando para el vuelo de regreso a Madrid. le comenté que la normativa de AEPSAD no lo permitía y que no podía hacerlo. El deportista mostró su disconformidad junto con el médico del Real Madrid. Me comentaron que en partidos de la UEFA les dejan ducharse e incluso en liga también. Le respondí que eso lo desconocía y que aunque así hubiese sido, cosa que no creo, yo no le podía dar permiso para ducharse. El jugador no hizo casi a mis advertencias y en la ducha que hay en la sala de control del estadio del Málaga CF, se duchó (en presencia mía). Le informé que quedaría reflejado en el correspondiente informe, a lo que no le dio importancia alguna", aparece en este informe de la AEPSAD, que añade que "a los efectos de la presente ley, se considera como infracción muy grave la obstaculización de cualquier parte de los procedimientos de control de dopaje".

En este sentido, son interesantes las palabras que pronunció Ramos el mismo 15 de abril de 2018 tras el partido, y que ha recuperado La Sexta: "Se ha complicado el dopong hoy", dijo el futbolista cuando abandonaba el estadio de La Rosaleda.