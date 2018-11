Solari necesita que el Real Madrid gane en Roma para que no lo echen a los leones

El Real Madrid, herido tras volver a las andadas en Ipurua, goleado por el Eibar, quiere una reacción inmediata en el Olímpico de Roma y sellar con un triunfo su primer puesto de grupo matemáticamente para octavos de final de 'Champions', ante el Roma tocado y con bajas importantes.

El Olímpico de Roma, lugar propicio para un nuevo resurgimiento del Real Madrid donde ganó en cuatro de sus cinco recientes visitas, es el escenario donde el equipo de Santiago Solari debe levantarse tras el primer tropiezo con el nuevo técnico. Con la peor de las imágenes de su irregular temporada cortó una racha de cuatro triunfos y quiere demostrar que lo de Ipurua fue un accidente.

Tras la vuelta a las andadas y desaprovechando la oportunidad de reengancharse a la pelea por la Liga, la Liga de Campeones aparece nuevamente como un refugio madridista. Ganador de cuatro de las últimas cinco ediciones, el primer objetivo de un nuevo desafío histórico en el camino al Wanda Metropolitano es acabar líder del Grupo G. lo certificaría el Real Madrid venciendo al Roma, equipo ante el que firmó su mejor partido de la temporada en la ida, con un contundente 3-0 y un fútbol brillante que no tuvo continuidad con Julen Lopetegui.

Ya sin el técnico vasco y con Solari al mando, son los jugadores los que son señalados como culpables de la actual situación. Alejados de su verdadera imagen y con falta de hambre en Liga, quieren dar un golpe en la mesa en Europa. El 0-5 al Viktoria Plzen en la República Checa alejó las dudas tras la derrota de Moscú ante el CSKA (1-0). El último encuentro de visitante de la primera fase pondrá luz a la resolución del grupo.

Y buscará evitar la segunda plaza en la que acabó en las dos últimas ediciones con un once en el que se esperan cambios de Solari tras la imagen dada ante el Eibar. Con las bajas de Keylor Navas, Odriozola, Nacho, Reguilón y Casemiro, saldrá con lo que tiene en defensa y buscará una nueva solución en la figura de medio centro tras el experimento fallido con Dani Ceballos. Kroos cuenta con más opciones de retrasar su posición si no entra un jugador en su demarcación natural como sería Fede Valverde o un Marcos Llorente que no cuenta y busca una salida en el mercado invernal.

Las novedades serían Carvajal de inicio en el lateral derecho, recuperado de su lesión muscular y tras entrar unos minutos en Ipurua, la entrada de Isco buscando el protagonismo perdido tras cinco partidos de Solari sin una sola titularidad y la opción de Lucas Vázquez en banda en lugar de un apagado Marco Asensio.

El Roma, tocado tras la derrota liguera (0-1) sufrida el sábado contra el Udinese, encara un gran duelo intentando sobrevivir a muchas bajas, entre ellas la de su capitán, Daniele De Rossi. El equipo de Di Francesco tampoco podrá contar con Diego Perotti ni Lorenzo Pellegrini y la presencia del meta Robin Olsen también está envuelta en las dudas. A ellos se suma la casi segura baja del argentino Javier Pastore.

Pese a las numerosas ausencias, el Roma encara el cruce con la posibilidad de encarrilar, con un triunfo, el pase a octavos como primer clasificado, aunque para hacerlo deberá cambiar radicalmente de actitud con respecto a sus últimas prestaciones en la Serie A. Pese a ganar solo cinco de trece duelos ligueros, supo transformarse cuando sonó la música de la Liga de Campeones y llega a la cita tras tres victorias europeas consecutivas, con goleada 5-0 al Viktoria Plzen y triunfos 3-0 y 2-1 ante el CSKA Moscú.

Desde las históricas semifinales selladas el curso pasado, una ronda a la que no llegaban desde 1984, Europa se ha convertido en una aliada de los "romanistas", que en el Olímpico ya golearon a "grandes" como el Chelsea (3-0), el Barcelona (3-0) o al Liverpool (4-2). Di Francesco tratará de levantar anímicamente a su plantilla y motivarla ante las dificultades, ya que no podrá contar con el capitán De Rossi ni con Perotti, ambos lesionados hasta al menos diciembre. A ellos se suma la casi segura ausencia de Pastore, fuera por lesión desde el 7 de noviembre, mientras que su líder defensivo Kostas Manolas debería recuperarse a tiempo.

Así, Antonio Mirante es en este momento el favorito para ocupar la portería y delante de él actuarán Alessandro Florenzi, que descansó en Udine, Manolas, Federico Fazio y Aleksandar Kolarov. Steven Nzonzi deberá liderar el centro del campo, acompañado por Bryan Cristante y con toda probabilidad por Nicoló Zaniolo, de 19 años y que debutó en "Champions" precisamente en el Bernabéu.

El tridente lo formarán Edin Dzeko, máximo artillero de la Liga de Campeones junto a Lionel Messi con cinco dianas, junto a Cengiz Under y El Shaarawy buscarán los goles para el que sería segundo triunfo ante el Real Madrid en el Olímpico. El único llegó en la ida de los octavos de final de 2008, cuando David Pizarro y Mancini remontaron el tanto inicial de Raúl González (2-1).

Los "romanistas" recibirán un empuje en los prolegómenos del partido por su excapitán Francesco Totti, quien será protagonista de un acto para celebrar su entrada en el Salón de la Fama del Roma.



Alineaciones probables



Roma: Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante, Zaniolo; Under, El Shaarawy y Dzeko.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Isco; Lucas Vázquez, Bale y Benzema.

Árbitro: Clément Turpin (FRA).

Estadio: Olímpico de Roma.

Hora: 21.00.