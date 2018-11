Solari, sobre el descarte de Isco: "Las decisiones son casi siempre deportivas"

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, aseguró que dejar en la grada del Estadio Olímpico de Roma a Isco Alarcón es una "decisión puntual" y que las decisiones que toma "son casi siempre deportivas".El técnico descartó que esté molesto con Isco Alarcón por una publicación del jugador en las redes sociales, al asegurar que no tiene cuenta en ninguna, y defendió que su "trabajo es elegir" y en Roma optó por dejarle en la grada.

"Son decisiones puntuales para momentos puntuales. Estoy para tomar decisiones y ya está. Luego tenemos el partido", dijo en Movistar +. "Las decisiones son casi siempre deportivas salvo un caso excepcional y aquí no hay ninguno", añadió.

Solari intentó restar importancia a su decisión recordando su etapa de jugador: "La titularidad o suplencia de un jugador es un problema ficticio, no existe. Así lo sentía cuando jugaba. Estamos para darlo todo al cien por cien y para ver si nos eligen".

Isco publicó una fotografía en Instagram mientras se disputaba el partido de Copa del Rey en Melilla en el que Solari se estrenaba en el cargo, disfrazado por Halloween. El técnico no dejó ver un enfado por esta situación en su rueda de prensa en Roma.

"No tengo Instagram, ni Twitter, ni Facebook, no las utilizo y son decisiones puntuales para momentos puntuales", defendió. "La titularidad o suplencia de un futbolista es un problema ficticio. Veo así el ejercicio de nuestra profesión, igual que cuando jugaba, no me ha cambiado el punto de vista y no le doy más ni menos importancia", argumentó.

Solari dejó claro que el trato a Isco es el mismo que al resto. "Son 24 jugadores y el trabajo del entrenador es elegir los que empiezan el partido, los que entran luego, los que no participan y los que se quedan fuera", sentenció.

El técnico madridista se mostró satisfecho de la imagen dada por su equipo para firmar, como líder de grupo, la clasificación a octavos de final con un triunfo por 0-2 frente al Roma.

"Lo primero me quedo con la seriedad, hemos trabajado mucho el partido. Casi siempre hay que ganar así. Los partidos duran 90 minutos por algo, hay que madurarlos, tener paciencia y hoy hemos hecho un trabajo muy serio. Quiero destacar el sentido de la responsabilidad de cada uno de los jugadores", subrayó.