Oficial: Villa ya se ha decidido

David Villa ha tomado una decisión. Con una entrevista en YouTube con Rodrigo Fáez, el jugador asturiano ha desvelado si seguirá o no jugando en el New York City. "La decisión es que ha llegado el momento de dejar New York City. Siento que es ahora, mi contrato termina, entiendo que también el club quiera que siga. Yo por muchos momentos ha sido mi primera opción el poder seguir porque estoy aquí feliz, pero son sensaciones y ahora mi mente y mi corazón me piden que es momento de irme. La explicación es complicada. Siento que se ha acabado una etapa y ya he hecho todo lo que podía hacer aquí en Nueva York y tengo que buscarme nuevos retos", señaló el futbolista.

Tras asegurar que no continuará en el New York City también habló sobre si jugará en otro club y cuál es ese proyecto que tiene entre manos. "Voy a intentar seguir jugando. En los últimos meses sinceramente he tenido un diálogo interno conmigo mismo, con mi corazón, cuerpo y cabeza y el resultado que he visto es que creo humildemente que puedo seguir jugando, al menos un año más a un nivel óptimo. Todavía no lo podemos comunicar porque estamos con ello y lo comunicaremos en nuestro canal lo más pronto posible. En el momento en el que tenga algo seguro, lo primero que voy a hacer es comunicarlo porque entiendo que hay gente pendiente y eso lo agradezco". Con esas palabras David Villa confirmaba que seguirá jugando a fútbol.

Comunicado del New York City

Con una noticia en su web, el conjunto americano también escribió sobre el adiós de David Villa y le dio las gracias por el legado que deja en la entidad. En ese comunicado también se reflejan las palabras de agradecimiento de la entidad. "Solo puedo decir gracias, gracias a todos. Primero, a City Football Group que me dio la oportunidad de venir aquí. A NYCFC y MLS por aceptarme. A todos, desde el fondo hasta la cima en el Club, que me ayudaron día a día", señaló el futbolista, quien siguió dando las gracias a todo el personal. "Gracias a las personas en las oficinas, a las personas que trabajan con el equipo, a los entrenadores y al personal. Gracias a mis compañeros de equipo, sin ellos hubiera sido imposible tener éxito. Gracias a todas las personas que trabajan en los medios de comunicación que siempre me dieron el respeto y el amor", señaló.



"Obviamente, nuestros fanáticos, recuerdo el primer día que mostré la camiseta y ellos estaban allí. Me hubiera gustado darles a los aficionados la Copa MLS, pero no tengo ninguna duda de que en los próximos años el Club lo obtendrá con seguridad", explicó el futbolista, quien aseguró que su recuerdo del proyecto es inolvidable. "Mi experiencia aquí fue increíble. Me dio todo como futbolista, como persona y como hombre de familia. Siempre recordaré esta experiencia con amor. Mi corazón está aquí y soy un fan de NYCFC para siempre."