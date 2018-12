"Sin complejos", pero con urgencias

Una década es demasiado tiempo en el mundo del fútbol. Justo diez años lleva el Villarreal CF sin llevarse un recuerdo en forma de puntos de su visita al Camp Nou. Una estadística negativa que obligatoriamente el Submarino debe revertir. Una empresa costosa por dos motivos: el rival y la subida de la cotización de cada punto en una Liga inesperadamente igualada. Además el Barcelona está obsesionado con recuperar la cabeza de la clasificación y, de paso, volver a un ambiente positivo tras los pobres números azulgranas en los últimos partidos.

Lejos queda ya la temporada 2009/10, la última ocasión en la que los amarillos le birlaron puntos al Barça como visitantes. Casualmente el entrenador groguet era Ernesto Valverde, esta tarde en el bando rival. Más allá de las urgencias lógicas en el casillero del Villarreal, la mejoría en el juego y en los resultados ya es algo tangible, aunque dicha evolución es lenta. Los datos evidencian esa cadencia hacia el rendimiento del equipo que espera Calleja y toda La Cerámica. Ya son seis partidos sin perder, no obstante solo ante el Betis lograron la victoria. Además

Los amarillos se presentarán en Barcelona con un plantel prácticamente al completo, ya que se había convertido en una constante la presencia de varias piezas importantes en la enfermería. La única fórmula para doblegar al Barça pasa por un nivel alto de concentración durante los noventa minutos. El Villarreal ha recuperado para la causa a un Gerard, que ya golea, y se ha encontrado con un alto nivel de Cazorla junto a la descarada irrupción de Samu. Evidententemente la alineación queda a expensas de la gestión de los esfuerzos tras el partido en Escocia el pasado jueves. Pese a ello la idea es clara: aprovechar la fragilidad defensiva de un Barça entre algodones. Samu puede explotar su velocidad al espacio, auspiciado por los apoyos de Gerard y el juego dirigido por Trigueros, Cazorla y Fornals. Los amarillos tendrán que mostrar su versión 'viajera', ya que a domicilio solo ha perdido dos de diez este curso. El Camp Nou es un escenario perfecto para agazaparse y esperar para asestar un golpe letal sobre el arco de Ter Stegen. Un triunfo supondría una inyección anímica perfecta para confirmar el nuevo rumbo del Submarino.



Un 'Barça' agridulce y en cuadro

Las cosas no están muy allá por tierras blaugranas. El Barça acecha el liderato y en Europa avanza con paso firme. Sin embargo el juego y las sensaciones del último mes distan mucho del ideal. Valverde y los suyos no han desplegado el habitual fútbol vistoso desde la segunda parte de El Clásico. Los números no engañan: cinco partidos, dos victorias, dos empates y una derrota.

Además Messi será el encargado de asumir las riendas del convoy una vez más. Los locales reciben al Villarreal sin: Suárez, Sergi Roberto, Rafinha, Arthur y Umtiti. De hecho en las últimas horas en el entorno se ha especulado sobre el mercado invernal sin prestar excesiva atención a la visita de un rival incómodo.



FICHA TÉCNICA:

-- Alineaciones probables:

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Dembélé, Messi y Coutinho.

Villarreal CF: Asenjo, Mario, Álvaro, Víctor Ruiz o Funes Mori, Pedraza, Cáseres, Trigueros, Cazorla, Fornals, Samu y Gerard Moreno.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: Camp Nou Hora: 18:30