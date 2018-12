Mamá Serah es el faro de Samu

Samu Chukwueze es el presente y el futuro de un Villarreal que llega mañana al Nou Camp casi obligado a sacar algo positivo que le ayude a paliar su delicada situación clasificatoria. En apenas siete apariciones con el primer equipo amarillo —cuatro en competición europea y tres en Liga, en las que ya ha anotado dos tantos— ha dejado de ser una promesa para pasar a ser una realidad manteniendo la meteórica proyección que ha mantenido desde su llegada al club amarillo.



Su madre, su fan número 1

Nació el 22 de mayo de 1999 en una ciudad del sureste de Nigeria llamada Umuhaia, donde se crió junto a dos hermanos menores, un chico y una chica, y bajo la tutela de su su principal seguidora, su madre, Serah, «la persona que le hace trabajar más duro y ser más constante», y que encabeza el matriarcado. Ella estará mañana atenta al televisor como lo ha estado siempre que su hijo, un habitual en las inferiores de la selección nigeriana hasta debutar hace unos días con la absoluta, ha tenido una cita importante.

Samu empezó a jugar de forma regulada en Diamond Academy, una de las principales factorías del futbol base en su país, a la que llegó con apenas 12 añitos. Internacional Sub-17 y Sub-18, teniendo 15 años fue a jugar un torneo internacional a Portugal en el que quedó máximo anotador y empezó a despertar el interés de algunos grandes clubes europeos. Sin embargo, el Villarreal tuvo referencias de él algo después, concretamente lo conocía de su etapa final en Africa y sobre todo del clasificatorio para el Mundial Sub-17 que posteriormente ganó en Chile en el año 2015 siendo el tercer máximo goleador del torneo.



El Arsenal se interesó

Para entonces el Arsenal londinense tenía ya atado al jugador y fue ahí cuando se produjo una circunstancia que difiere notablemente dependiendo de quién la narra. Una versión hace referencia a los 'Gunners' finalmente no le ficharon porque no se pusieron de acuerdo ni con su club de procedencia ni con sus agentes en el precio; una segunda teoría apuntaba a que el jugador, que no podía jugar en ninguna liga extranjera todavía al tener pasaporte nigeriano y ser menor de 18 años, fue rechazado por el Arsenal al conocer esta circunstancia; y una tercera a que el Villarreal ya mostró entonces su interés y el futbolista y sus agentes eligieron recalar en una entidad en la que iba a tener mucha mayor proyección y posibilidad de continuar con su desarrollo.

Sea como fuere, cuando el jugador todavía tenía 17 años su pase al Villarreal se cerró por una cantidad cercana a los 500.000 euros y llegó a la residencia de Miralcamp tiempo antes de cumplir los 18, aunque aún tuvo que esperar medio año más hasta poder ser inscrito. Desde su fichaje hasta su debut transcurrió un año y empezó jugando con el juvenil A una docena de partidos, pero su proyección le llevó a un paso fugaz por el C de apenas dos encuentros y a asentarse en el filial, siendo la gran sensación en el 'play-off' de ascenso la pasada campaña. Ahora ha pasado a ser el nombre propio en el primer equipo.

Una revelación que espera dar mucha guerra en su primer gran escenario, el Camp Nou. Todo apunta a que Samu será titular, ya que no jugó de titular en el último partido europeo ante el Rangers. El jugador lleva jugados siete partidos con el primer equipo, cuatro en Europa y tres completos en LaLiga, en los que ya suma dos goles, uno frente al Rayo y otro frente al Betis.