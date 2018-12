La confesión de un exjugador de la Premier League: Alcohol, depresión e intentos de suicidio

La cruda revelación de David Cotterill, exjugador de Wigan, Swansea City, Porstmouth o Birmingham City, muestra la peor cara del fútbol profesional. El extremo, internacional por Gales, quien colgó las botas en octubre, ha confesado este viernes a The Sun haber sufrido depresión y haber intentado suicidarse varias veces durante su carrera. El alcohol también forma de su historia personal, al margen de fama y dinero.

"Me llegué a clavar en el estómago uno de esos grandes cuchillos de cocina para carne. Hice lo mismo con un sacacorchos. Estaba tendido en el suelo de la cocina y mi mujer, llorando, me quitó el cuchillo. Yo estaba tan borracho que me desmayé", reconoce el exfutbolista de la Premier League, quien "Incluso en los mejores momentos" de su carrera "no estaba contento" consigo mismo.



Siempre en riesgo de depresión

"Llegué a pensar en el suicidio en varias ocasiones. Después de salir alguna noche me hubiese clavado un cuchillo en la garganta o en el estómago para tratar de acabar con todo", afirma Cotterill. "La depresión es algo que uno no puede encender o apagar como si se tratase de un interruptor. Podía aparecer en cualquier momento", justifica.