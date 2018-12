Calleja: "Nos quedan dos partidos para sumar victorias"

Javi Calleja no supo explicar cuál es la causa de la crisis que azota al equipo, pero sí hizo autocrítica y admitió los errores: "No es una causa solo. No enlazamos dos victorias seguidas ni alcanzamos un estado animico que te permita jugar más suelto. Nos falta a veces contundencia en el minuto 44 de la primera parte y al principio de la segunda nos ha faltado oficio".

"No hemos jugado bien. Desde el principio no nos hemos encontrado a gusto, hemos estado muy desacertados y ellos han ido controlando el partido y el juego. Al final casi empatamos, pero en líneas generales no hemos estado bien y nos ha faltado tener el balón y tener más contundencia. Al final del primer tiempo podemos parar la jugada en el centro del campo y no lo hicimos. Ya nos ha pasado otras veces y ese gol nos da un golpe psicológico. Luego esperaba una reacción, pero ha sido peor ya que sus dos goles han matado el partido. Al final más con corazón que con cabeza, hemos tenido ese balón al palo".

Por último el técnico dio la sensación de no pensar que su puesto corre peligro puesto que se refirió a los dos próximos partidos: "El equipo llegaba al partido en buena línea después de haber mejorado bastante que le hacía albergar muchas esperanzas para dar un paso adelante. No ha podido ser y nos quedan dos partidos para recuperar las sensaciones y sumar más victorias".