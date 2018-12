A por el récord en el Derbi

Un Derbi son palabras mayores. La aureola que lo envuelve deja a un lado la lógica y el factor emocional adquiere mayor influencia que las dinámicas y las características de una y otra plantilla. Con los números sobre la mesa, hay una realidad incuestionable: las de Orriols son favoritas. En la mesa de los sueños en grande, el Levante se ha vuelto a sentar tras más de una década a la sombra. Una reacción motivada, entre otros factores, porque el VCF Femenino había equiparado fuerzas hasta obtener mejores resultados, aunque ahora ha perdido terreno.



El Derbi es un partido señalado en rojo en la Liga Iberdrola desde que el Ciutat abriera sus puertas el 19 de noviembre de 2016 para acoger un 2-1 que momentáneamente dejaba a las azulgrana en lo más alto de la tabla, a la espera de lo que horas después hicieran Barcelona y Atlético. Una iniciativa aperturista que comenzó a extenderse y se convirtió en un clásico que los campos de Primera fueran también para ellas. Mestalla hizo lo propio en la segunda vuelta en un 'set en blanco' que agudizó la caída libre de un Levante que este verano se recompuso en todas sus líneas para formar un equipazo donde además brillan tres exblanquinegras.





Chirría ver al Valencia alejado de los focos. Fuera de la nueva Copa de la Reina tras caer a las primeras de cambio ante la Real Sociedad, ya no existe ese objetivo de acabar en una de las ocho primeras plazas. La criba por los éxitos quedó definida muy pronto y resulta una quimera que pueda haber apuros clasificatorios, por lo que buscar alicientes es un reto. Por ejemplo está el de mejorar la quinta posición de la temporada pasada. Para el Derbi de la igualdad (también de la solidaridad porque la recaudación tiene un fin benéfico) no hay que activar a nadie. La motivación es extra y más en una plantilla tocada en su orgullo al verse tan lejos de su rival vecinal, con ese espíritu de rebelión ante las lesiones y esa irregularidad que les ha impedido ver recompensado su juego con más puntos de los que lucen en su casillero. El último Levante-Valencia en Orriols se fue para Paterna gracias a un solitario gol de Lombi. Garra y coraje son los condimentos para repetir la conquista, aunque lleguen al Ciutat con dos abultadas derrotas en casa del Betis (4-0) y en el Puchades contra el líder Atlético (0-4).





Aquel cara a cara estuvo a punto de descartar a las granotas de la Copa de la Reina. Durante ese final del curso 17/18, con cinco derrotas seguidas (las dos ultimas en el cruce de cuartos ante el Barça), ya se estaba gestando el actual Súper Levante. En Orriols, la apuesta ha sido rutilante, por todo lo alto, con el talonario por delante, mientras que en el Valencia se creyó en una línea continuista en sus 'primeras espadas', eclipsada por la marcha de la capitana Ivana, con el entrenador del primer VCF Femenino, pero la versión mostrada en estas primeras 12 jornadas presenta más borrones de la cuenta. Las locales llegan al partidazo tras encadenar cuatro victorias seguidas (Málaga, Granadilla, Sevilla y Madrid CFF) para seguir al acecho de Atlético (a cuatro puntos) y Barcelona (a tres), que no fallaron en sus duelos como forasteras. El Levante lleva seis victorias en los seis encuentros de local (no lo conseguía desde la 08/09 con José Arastey) e intentará ampliar el pleno contra un oponente que solamente ha ganado de visitante en Huelva (0-2).





Será un Derbi de golpes de efecto. Hay ganas en Orriols de consolidar su actual hegemonía después de unos añitos de disgustos y de regalarle un triunfo a una afición a la que no le gustaba verse superado por el VCF Femenino. Ahora la química es absoluta y el sueño de títulos, de acceder a la Champions, es real. Las últimas sufridas victorias ante Sevilla (1-0) y Madrid CFF (2-3) han demostrado que con el DNI no se ganan partidos y es primordial que toda la maquinaria funcione a las mil maravillas para seguir incordiando a Atlético y Barça, que antes del Derbi ya habrán jugado ante Espanyol y Madrid CFF. El de mañana tampoco será un paseo en barca pese a la distancia en la clasificación (14 puntos) porque las chicas de Óscar Suárez echarán el resto para enterrar la 'cara B' de las dos ultimas derrotas y prometen no empequeñecerse en un escenario rutilante.





Un Derbi de récord

Convocatorias de ambos equipos

Ficha técnica

Han sido muchos los llamamientos en los días previos. Y una cifra,, la de los espectadores en el Derbi masculino del pasado 2 de septiembre. El techo está en los 17.000 del 6-0 en Mestalla del 23 de abril de 2017. Los 22.202 espectadores en el Wanda en el Atlético-Madrid CFF de la pasada campaña (17 de marzo) lo convirtieron en el tercer partido de fútbol femenino con más aforo en toda la historia, solamente superado por los 35.000 de San Mamés en un Athletic-Híspalis del 27 de abril de 2003 y los 26.000 también en la antigua Catedral en un Athletic-Barcelona del 5 de mayo de 2013. Reclamos hay de sobra para escribir otra página inolvidable.Las Claudia Zornoza , que golpea con fuerza la puerta del despacho del seleccionador Jorge Vilda, Banini , que lleva dos jornadas seguidas marcando tras irrumpir en el once inicial, pero sin duda que la que acaparará más focos será Ivana Andrés . Capitana y referente desde que en 2005 participará en un campus del Valencia que le abrió las puertas del Colegio Alemán, su marcha al Levante de cara a esta temporada supuso un impacto en todos los sentidos. Las molestias que le obligaron a pedir el cambio en la primera parte ante el Sevilla hicieron temer este reencuentro con su pasado. Kino decidió no arriesgar su presencia el miércoles ante el Madrid CFF para contar con ella en este partidazo. Marta Corredera también podría reaparecer tras perderse los últimos dos partidos. El Levante presentará sus mejores galas, ya que están todas convocadas (21), a excepción de la lesionada Palacios.La convocatoria desigue estando condicionada por el Andrea Esteban , Lombi, Cubedo Paula Nicart y María Ortiz tendrán que seguir el Derbi desde la grada. La exgranota María Pi vuelve a la lista por Enith, aunque entre palos Vreugdenhil

LIGA IBERDROLA – JORNADA 13

Levante – VCF Femenino

Estadio: Ciutat de València

Árbitro: Acevedo Dudley

Hora: 18:30

Televisión: GOL

Levante: Andrea Paraluta, Lucía, Ruth, Ivana, Marta Corredera, Maitane, Claudia Zornoza, Alharilla, Banini, Soni y Charlyn Corral.

Entrenador: Kino García



Valencia: Vreugdenhil, Débora, Nolasco, Van den Berg, Jucinara, Peiró, Sandra, Gaitán, Carol, Mari Paz y Coleman.

Entrenador: Óscar Suárez