El Villarreal ya tiene entrenador

Luis García es el nuevo entrenador del Villarreal. El técnico de Altea, ex del Levante UD, está ya en las oficinas del club amarillo firmando su nuevo contrato. No quiso seguir en China, conoce el fútbol español y el club —ya estuvo en el filial—, e incluso a la familia Roig, aunque hace apenas unos días estaba en el extranjero de vacaciones. A partir de las 18:00 dirigirá su primer entrenamiento y después será presentado. Luis no era la única opción sobre la mesa. Tras él aparecía Schelotto, y después estaban ya Quique Sánchez Flores y Miguel Álvarez, incluso Pepe Mel.

Quique Sánchez Flores también encajaba, pero tiene muy avanzada una oferta del fútbol chino.

Y por último Miguel Álvarez, tecnico del filial, ha sido considerado pero no tiene experiencia alguna en Primera.