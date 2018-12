La presentación de Luis García con el Villarreal, en 8 frases

Luis García ya es el nuevo técnico del Villarreal en sustitución de Javi Calleja. El exentrenador de Levante UD entre otros vuelve a la que fue su casa en el pasado. Estos son lpos ocho temas destacados de su rueda de prensa:

Calleja

Quiero enviar un abrazo a Javi. Creo que es un detalle por mi parte que tenía que hacer. Él quería mucho al Villarreal y el fútbol pues tiene esta parte dura.

Trabajo

Me ha tocado venir en un momento complicado. Un momento difícil, pero bueno, toca trabajar. Esperamos cambiar la dinámica. Tenemos dos finales antes de acabar el año 2018. El jueves es una final, porque es así. Es pasar o no pasar. No hay otro partido después de eso. Hay que cambiar todo poco a poco. Hay cosas del equipo que me gustan. Tenemos buenos jugadores de fútbol. Es una plantilla muy completa y lo que tenemos que hacer es recuperar su mejor versión. Creo que el aspecto anímico es muy importante.

El grupo

Mi primer mensaje ha sido de que estén atentos. Empieza una nueva etapa. Nos tenemos que centrar en lo que les diga y en lo que quiero hacer. No va a haber casi entrenamientos para trabajar en los próximos partidos, pero si me escuchan podremos cambiar unas pequeñas cosas nuevas porque el equipo lo necesita.

Reto

Me planteo dos objetivos: el primero es el Spartak. Después a un poquito menos corto el plazo el Huesca. Tenemos un calendario especial y lo que tenemos que hacer es llegar al parón bien. Son dos partidos muy importantes. Es un equipo que se permite jugar con varios sistemas. Me da igual el 4-4-2, el 4-3-1-2 como jugaba Javi, el 4-2-3-1. Al final, lo importante es que sepan dónde quiero presionar, como jugar...

Bruno y Xisco

Xisco está muy cambiado. No solo le entrené aquí, también en Valencia. Sobre Bruno sabía que iba a marcar una época. Xisco está ahora de mi lado, Bruno en el de los jugadores.

Cuando estaba en Tercera

La situación del equipo no es la misma que en la de aquella época en la que yo estaba aquí. Si fuera así yo no estaría aquí. El objetivo ahora es tratar de ganar partidos. Estaba Pellegrini en aquella época, yo sentía que tenía que crecer como entrenador para volver. Estoy con muchas ganas, me faltan horas...

Qué le ha dicho a los jugadores

Lo único que me falta es el contacto con los jugadores. Ver qué me transmiten, que comentan... el cara a cara. El feeling... Mi última temporada cuando estuve aquí en el Levante, nos salvamos con 45 puntos. Pero no me planteo dónde va a estar el equipo. Si empezamos a mirar donde tenemos que estar.

¿Fichajes?

Sobre los fichajes, quiero ir paso a paso. El presente. No quiero pensar en qué pasará en enero.