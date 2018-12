Luis García no piensa en una revolución rusa

En su carta de presentación Luis García Plaza habló del duelo ante el Spartak como la primera necesidad. El agobio que vive el equipo en estos momentos impide al grupo pensar en más allá. De hecho, el choque es un arma de doble filo. La capacidad de pasar de ronda supondría una alegría y si de algo no va sobrado el Villarreal en estos momentos es precisamente de celebraciones. Eso sí, la inmediatez del duelo de Europa League obliga al técnico a manejar una situación complicada y es que tiene que dotar de su identidad al equipo en tiempo récord. El entrenador por su parte, en su primer día de trabajo el pasado lunes, aseguró que no realizará excesivos cambios porque no quiere generar un caos en el grupo, por lo que no habrá revolución.

El técnico por su parte también insistió en que no es tan importante el sistema sino la idea, por lo que el equipo amarillo podría ser muy parecido al 4-2-3-1 que utilizaba Calleja para seguir por la línea de no revoluciones, o el 4-4-2 con dos delanteros. En ese contexto, el Submarino, que tiene una auténtica final, con el empate como comodín, no variará en exceso su cara y se espera que en La Cerámica salga un equipo parecido al once tipo de Javi Calleja. Además, por suerte, Luis García Plaza tendrá a su disposición a prácticamente toda la plantilla. No a Bruno Soriano eso sí, que se mantiene al margen.

En su presentación, Luis García Plaza recalcó lo importante que es para el cuadro amarillo pasar de ronda. Más allá del valor económico, que también, la sensación es que encontrar un motivo de alegría será clave para ajustar el factor anímico. «Es pasar o no pasar. No hay otro partido después de eso. Hay que cambiar todo poco a poco. Hay cosas del equipo que me gustan. Tenemos buenos jugadores de fútbol. Es una plantilla muy completa y lo que tenemos que hacer es recuperar su mejor versión. Creo que el aspecto anímico es muy importante», señaló el entrenador.



Costa, «triste» por Calleja

El lateral izquierdo habló en la jornada de ayer, solo un día después de que la era Calleja llegara a su fin y recalcó que fue «triste para el grupo porque a nadie le gusta que un técnico como Javi Calleja tenga que dejar el club». «Ha sido todo muy rápido y ayer ya entrenamos con el nuevo entrenador. Tenemos que asimilar cuanto antes los conceptos que nos marque e ir a por todas en estas dos finales que tenemos antes del parón de Navidad», añadió Jaume Costa, quien habló de la toma de contacto con Luis García. «Con el paso del tiempo lo iremos viendo e intentaremos asimilarlo todo muy rápido para plasmarlo en el campo», finalizó.