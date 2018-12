Un partido a cara de perro, sobre todo, para Melero

El encuentro de este domingo entre Huesca y Villarreal en El Alcoraz sin duda se trata de un choque a cara de perro para ambos equipos, pero si alguien tiene motivos para darle vueltas a la cabeza, ese es Gonzalo Melero. Ambos clubes alcanzaron a mediados del pasado mes de septiembre un «acuerdo preferencial» a favor de los amarillos para su fichaje y, aunque fuentes del conjunto oscense aseguraron ayer a SUPER que no hay nada hecho y que el conjunto amarillo se puede "retrotraer" a final de temporada si no quiere acometer el fichaje, en Huesca se da por hecho que el futbolista vestirá de amarillo el próximo curso.

Ante esa tesitura Gonzalo Melero, que visitó las instalaciones del conjunto amarillo y posó junto a Fernando Roig Negueroles cuando se hizo público el acuerdo, sabe que pase lo que pose el domingo por una lado gana y por otro pierde. Huelga decir que el futbolista lo que quiere es ayudar a su actual equipo a ganar para remontar el vuelo, pero eso a su vez ayudaría a que su futuro equipo entre en la zona roja de la tabla si el Athletic club mejora en Mendizorroza el resultado que consiga en Submarino en Huesca.

Melero ha visto cómo una inoportuna lesión en el pubis con la «inflamación en el tendón del aductor» ha truncado su adaptación a la máxima categoría en la que es la campaña de su debut en LaLiga Santander ya que tras ser el jugador más diferencial de su equipo la pasada temporada, la del ascenso, este curso ha estado casi un mes y medio sin jugar por la pubalgia. Ahora poco a poco está entrando en el equipo y ante el Real Madrid sustituyó muy pronto a Aguilera por lesión. Todo apunta a que Francisco repetirá el once que jugó ante los merengues frente al Villarreal, precisamente con la entrada de Melero por el mencionado Aguilera, que sigue KO. El acuerdo firmado entre los clubes en su día no afecta a su alineación en ste partido de ningún modo.