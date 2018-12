Resurreción en El Alcoraz

Un regalo navideño adelantado. Eso busca el Villarreal CF en su viaje hasta el Alto Aragón. Tres puntos para dar continuidad al debut con victoria de Luis García Plaza en el banquillo groguet. Además las situación clasificatoria y el rival de esta tarde obligan al Submarino a conquistar un feudo incómodo, desde la llegada de Francisco pese a los escasos números oscenses. Todo lo que no se salde con un '2' en el resultado puede propiciar un dato histórico: dar la bienvenida al 2019 en los puestos de descenso por primera vez en su trayectoria en Primera División.

La clasificación para los 1/16 de la Europa League supone un buen empujón anímico para un vestuario, que lo estaba pasando mal. Luis García pulsó la tecla idónea en el primer intento. Dos pinceladas tácticas, desbloqueo mental y un triunfo serio ante el Spartak. Ahora el Villarreal aspira a la resurrección completa. El técnico madrileño mantendrá la misma línea para el último partido del 2018. Orden, rigor táctico y máxima concentración defensiva. Los amarillos deben ser un bloque desde la sala de máquinas. Ahí está la gran duda sobre la que gira el once del Villarreal: mantener el músculo con Javi Fuego o dar una versión mixta del doble pivote con la entrada de Trigueros. A priori habrá pocos retoques más, quizá Funes Mori en detrimento de Víctor Ruiz por el tipo de juego del Huesca.

La SD Huesca está contra las cuerdas. La llegada de Francisco al banquillo se ha traducido en una mejoría evidente, pero no tangible en forma de puntos. Los oscenses solo han sumado tres puntos en El Alcoraz y no han ganado en sus úlimos 10 partidos. El fútbol simple y directo del andaluz les acercó a la victoria contra el Levante UD (2-2). También pudieron lograr un premio mayor de la derrota hace una semana contra el Madrid. Aun con bajas importantes como Álex Gallar, Aguilera y Musto, una derrota prácticamente les cercenaría el hilo de esperanza con la zona de permanencia. Cucho y 'Chimy' Ávila son los únicos argumentos para que el Huesca tenga fe y solvente sus problemas con el gol.

«Los jugadores deben seguir con ganas y esa alegría del partido de Europa , pero conscientes de la situación. Somos un gran club y un gran equipo, uno de los mejores de esta liga, pero estamos a cuatro puntos de nuestro rival más cercano, por lo que si ganamos en Huesca no los pasaríamos y podríamos quedar en descenso», apuntó. Preguntado por las posibles variaciones que podría presentar en su once inicial comentó que «no quiere hacer una revolución muy grande, pero sí meter gente de refresco que cree que les puede ayudar», no obstante no hay opción para las justificaciones en ese sentido: «, puedes jugar bien o mal, pero el cansancio se supera. Ellos irán al límite, pero nosotros debemos hacerlo igual o más aún», indicó. «En concentración, en actitud y trabajo no nos puede ganar nadie, eso es obligado. No es una final pero casi, por lo que, concluyó.