Michael Robinson desvela que tiene cáncer

El periodista deportivo y exjugador de Liverpool y Osasuna, Michael Robinson, ha anunciado que sufre un melanoma avanzado con metástasis. Robinson ha hablado con naturalidad de la enfermedad que padece en el programa La Ventana de La Cadena Ser, que presenta el periodista Carles Francino. El propio Francino lo ha dicho así: "Mi amigo, nuestro amigo Michael Robinson tiene cáncer, ya lo he soltado".



Después el propio Robinson ha contado que tras notar un bulto en una axila, le diagnosticaron cáncer: "Me dieron unas noticias tremendas: 'Michael, tienes cáncer, uno malo que no tiene cura'. Luego, de lo demás no me acuerdo haberlo escuchado bien, porque yo pensaba que era una pesadilla. Preferiría no tener que librar esta batalla, pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar".





Rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo. Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban 'You'll never walk alone'. Miles de gracias!! — Michael Robinson (@michaelrobinson) 17 de diciembre de 2018