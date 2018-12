Iborra, pendiente del Leicester

La opción Vicente Iborra está ahora mismo pendiente de una respuesta del Leicester en la que muestre disponibilidad a negociar. El conjunto británico se cerró el pasado verano en banda a la posibilidad de dejar salir al centrocampista de Moncada y ahora, toda vez que el Villarreal ha retomado su interés en él, ha de decidir qué quiere hacer con el futbolista. Es incuestionable que el de Moncada encaja ahora mejor que nunca en la entidad amarilla. El conjunto amarillo ya lo quiso fichar el verano pasado —al igual que el Levante— y ahora más que entonces necesita jugadores con jerarquía y experiencia para tirar del carro en una situación delicada como es la actual y además. Por si eso fuese poco, ahora se añade la llegada de Luis García Plaza al conjunto amarillo, ya que él fue el técnico con el que Vicente Iborra rompió definitivamente. Es cierto que no fue él quien le hizo debutar, pero sí fue el técnico con el que el de Moncada se asentó en el conjunto granota para romper posteriormente antes de dar el salto primero al Sevilla y luego al Leicester.

Esta temporada el papel del jugador en el conjunto británico está siendo muy residual. Ha participado en once partidos jugados en lo que va de temporada en —tan solo tres completos, dos de ellos en Copa de la Liga—, pero el Leicester, a apenas diez días de abrirse el mercado, sin sin pronunciarse.Con Javi Calleja ya era posible su llegada, pero ahora con el nuevo técnico, más, aunque la paciencia amarilla con el futbolista valenciano no será infinita.



Cruz Azul ya tiene 'sustituto' para Iván Marcone

Recientemente medios mexicanos aseguraban que el conjunto amarillo ha puesto sus ojos también en Iván Marcone, centrocampista de Cruz Azul que acaba de perder la final del Apertura azteca —en el partido de ida fue el MVP, aunque en la vuelta ante América perdió un balón clave en el devenir de la eliminatoria en la frontal de su área y asumió todas las culpas de la derrota tras el encuentro—. La información de ESPN aseguraba que el Villarreal está dispuesto a desembolsar una cifra millonaria por sus servicios, pero que el argentino "no saldría de la institución cementera en la próxima ventana de transferencias y permanecería en en la plantilla para el Clausura 2019". Se abría solo, siempre según ESPN, la posibilidad de que el mediocampista pudiese salir del Cruz Azul "en el próximo mercado de verano con un Villarreal dispuesto a pagar hasta 20 millones de euros". Sin embargo, el conjunto cementero acaba de anunciar la contratación de un joven mediocentro llamado Orbelin Pineda tras finalizar su participación en el Mundialito de clubes.