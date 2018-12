El País: Oferta del Madrid a Mourinho

No es tan descabellada la idea de volver a ver a José Mourinho entrenando en LaLiga Santander. El Real Madrid mira opciones por si no funciona Santiago Hernán Solari (confirmado hasta 2021) y José Mourinho ya no está en el Manchester United. Florentino Pérez siempre ha sido un presidente de golpes de efectos y sin Cristiano Ronaldo en la plantilla busca hacer lo propio y ha hecho una oferta al entrenador portugués para volver al Real Madrid.

Según publica El País José Ángel Sánchez inició los contactos con Jorge Mendes en octubre. Por esas fechas la directiva del Manchester United valoraba la posibilidad de cargarse al luso. Más tarde en noviembre el Real Madrid trasladaría una oferta supeditada a su despido de Old Trafford. Mourinho la dejó en visto, pero dispueto a seguir hablando para regresar al Santiago Bernabéu. Mou cobraría unos veinte millones de euros por temporada y tendría plenos poderes en materia de fichajes y planificación deportiva.

La relación entre Mendes y Florentino han mejorado una vez Ronaldo ya no está en el club, después de dos años de dura batalla mediática para lograr una mejora de contrato o la salida final a la Juventus. También pasa por la cabeza del presidente merengue la idea de atar en corto a un vestuario que a través de Sergio Ramos y Marcelo ha ganado mucho poder y notoriedad públicos. Con Mourinho de vuelta las cosas cambiarían radicalmente como se vio en su etapa anterio o más recientemente en el United.