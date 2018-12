La plantilla del Olímpic espera cobrar hoy y que 'Sudeva' no haga más el indio

La plantilla del CD Olímpic, que la pasada semana protestó por la situación de indefinición del club y por los retrasos en los pagos con un paro simbólico tras iniciarse su partido contra el Villarreal C, está a la espera de cobrar este viernes la segunda mitad de la mensualidad de octubre que se le adeuda. Al menos eso se le ha trasladado en una semana en la que la entidad ha recibido la noticia de la dimisión de quien hasta ahora era su presidente, Francisco Javier Úbeda, de forma irrevocable y con carácter inmediato.

El propio club hizo público el documento de despedida en el que el ya exdirigente responsabiliza de su decisión a Sudeva Internacional, empresa que tiene concedidos "poderes plenos e irrevocables", y con cuya gestión mostró su disconformidad así como por el "constante incumplimiento por parte de Sudeva Internacional de todos los acuerdos alcanzados y firmados".

Úbeda llegó a la presidencia tras la dimisión de Kike Alcázar, siendo ratificado por la Asamblea de Socios. Al final de esta temporada debe acabar el mandato de la actual directiva aunque de momento la dimisión de Úbeda no modifica la situación del club ya que sigue habiendo cuatro directivos, los necesarios para mantener la junta. Al contrario que sus otros compañeros de Junta en las últimas temporadas, Manuel García y Miguel Ángel Pla, no tiene deudas pendientes que negociar ni tampoco ha hecho pública una posible intención de adquirir un paquete destacado de acciones o aportar fondos propios.

Actualmente el único directivo que está en contacto con el grupo es el representante de Sudeva Anuj Gupta, quien, por cierto, no acudió a la reunión de la Junta Directiva del pasado lunes. Sí que estuvo en el palco el domingo y fue el que dijo que esta semana se pagaría octubre.

El grueso del grupo no se ejercitó este jueves. Los de fuera de Xàtiva no acudieron tras un pacto tácito entre la plantilla para que entrenar no les suponga más gastos y aunque tienen claro que este domingo jugarán, están a la espera de lo que suceda hoy.