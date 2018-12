Cáseres y Chukwueze se salvan de la quema

El Villarreal acabará el año natural 2018 por primera vez en su historia en zona de descenso directo a LaLiga 1|2|3 —si bien es cierto que tiene un partido menos que el resto de sus rivales directos debido al aplazado contra el Real Madrid que se jugará el día 3 de enero—, una situación que invita a una profunda reflexión. A tenor de las palabras de Fernando Roig en su tradicional brindis navideño, hay preocupación, si bien eso no significa que el año no haya dejado buenas noticias, aunque sea con cuentagotas.

Entre lo mejor de esta segunda mitad del ejercicio y primera de temporada sin duda aparecen dos nombres propios que son recién llegados al primer equipo amarillo. Se trata de Samu Chukwueze y de Santi Cáseres, dos futbolistas que pese a no haber podido completar la primera vuleta completa —el nigeriano debido a que empezó el curso en el B y el argentino porque sufrió una inoportuna lesión— y pese a su juventud, se han convertido ahora mismo en dos de los pilares que sostienen en tareas ofensivas y defensivas respectivamente al equipo.

La irrupción de Samu Chukwueze con apenas 19 años llegando desde el filial ha sido la mejor noticia en ataque para el equipo y también en términos generales. En los últimos partidos, pese a cuajar actuaciones de más a menos, ha sido el futbolista más incisivo en ataque del conjunto amarillo y su 'rating' general le concede el promedio más elevado en ataque. Tiene la mejor calificación siendo el único futbolista que ha superado el 7 de media. Luis García, aunque también le ha pedido mayor continuidad públicamente afirmando que en algún partido ha acabado «desapareciendo», se deshizo en elogios hacia un futbolista que, aunque aún tiene ficha del filial, ya ha dado el salto a la primera plantilla amarilla 'de facto' hasta el punto de que ahora mismo está en Nigeria disfrutando de sus días libres a la espera de reincorporarse el día 29: «Hay clubes a los que sigues desde el extranjero por afinidad y al Villarreal lo seguía, por eso lo conocía, pero además me habían hablado de él. Nos da velocidad, chispa, regate... no podemos descargar la responsabilidad en él, pero tiene que ser importante. Es una joya que hay que cuidar».

En el caso de Santi Cáseres, por su parte, hay una estadísitica que habla por sí sola de su capacidad defensiva. Es el futbolista que más entradas exitosas realiza sobre sus oponentes de promedio por partido y el que mejor calificación defensiva ha tenido el términos globales. De hecho, Luis García, tras su primer partido al frente del equipo ante el Spartak, ya hizo una declaración de intenciones: «El partido que ha hecho me ha encantado (...). Creo que Santi puede hacer otras cosas que a lo mejor antes no le habéis visto. Antes jugaba muy solo ahí en medio, esa es mi sensación».

Toko Ekambi, Cazorla y Funes Mori son otros refuerzos recién llegados y cada uno con sus matices, no han estado a ese nivel. Es cierto que Toko Ekambi ha maquillado su discreta aportación goleadora en Liga (2 dianas) con sus goles en Europa League, pero sigue necesitando demasiadas ocasiones para hacer gol; Cazorla ha ganado algo de continuidad en las últimas semanas, aunque aún dista bastante del que fue y tras su calvario de lesiones no se le puede exigir ser el líder; y en el caso de Funes Mori un par de errores tempranos le han marcado.



Gerard y Bacca

Junto a Cáseres y Chukwuece hay dos futbolistas que esta temporada acumulan cuatro goles en Liga cada uno y que han salvado también mínimamente sus estadísiticas como son Gerard Moreno y Carlos Bacca. El primero fue repescado tras su paso por el Espanyol este verano y el segundo, también repescado, pero tras haber estado cedido por parte el Milán en la entidad amarilla. Ahora mismo, pese a no estar marcando diferencias como de ellos se espera, acumulan unas cifras y un rendimiento que hacen que el equipo actualmente no esté buscan delanteros en el mercado invernal. Se busca un mediocentro, un central y un banda.