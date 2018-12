¿Otra Navidad maldita para el Liverpool?

La llegada de la Premier League no le ha sentado bien a las vitrinas del equipo más laureado de Inglaterra hasta la época moderna. El Liverpool FC de Jürgen Klopp lidera una competición extremadamente competitiva. Los 'reds' arriban al Boxing Day de 2018 por delante del Manchester City y del Tottenham con una solvencia y unos números de campeón. De hecho será la tercera ocasión desde la temporada 2008/09. En las dos anteriores no aguantaron el ritmo y no levantaron su 19ª corona. Un cetro que se le resiste a Anfield desde 1990, penúltima edición de la antigua First Division. 28 años sin levantar un título liguero en los que han cedido la etiqueta de más laureado al Manchester United. Ahora la afición del Liverpool tiene muchos argumentos para ilusionarse y pensar que la maldición navideña se disipará de una vez por todas.



Junto a la Juventus, los 'reds' no han perdido en liga todavía y aventajan al City en cuatro puntos. Aunque parece insólito el Liverpool aspira a levantar su primera Premier League. De la mano de un excelente centro el campo con Henderson - Milner, un todopoderoso Salah y los pilares defensivos de Allison y Van Dijk albergan la esperanza de conquistar el título. Sin embargo llegar líder a Navidad no ha sido un buen augurio para el Liverpool. En la 2008/09 con Rafa Benítez en el banquillo cosecharon la puntuación más alta de su historia (86 puntos). Sin embargo eso no les sirvió, ya que dejaron escapar muchos puntos en Anfield a partir de Navidad con empates ante el West Ham, Stoke, Fulham y Hull. El United no dejó pasar la oportunidad y se acabó llevando la gloria.



En la 13/14 apareció de nuevo la maldición del líder en Navidad. Luis Suárez elevó a los 'reds' a la lucha por el título con 31 goles, sin embargo a tres jornadas del final, un inoportuno resbalón de Gerrard permitía que el Chelsea les derrotara por primera vez desde Navidad y regalaban el título al City tras un año rozando la perfección. Otra vez la Premier se escapaba.

Cambio de era

La actual Premier League arrancó en la 1992/93, justo después de la época dorada del Liverpool durante la década de los ochenta. Sin embargo la depresión noventera de los de Anfield y la mala suerte en momentos cruciales han dejado las vitrinas 'reds' sin ligas durante 28 años. Solo han conseguido un total de tres subcampeonatos (2000/01, 08/09 y 13/14).

Durante ese lapso de tiempo el United de Ferguson se aprovechó para colocarse como el equipo con más títulos ligueros con 13 Premier League desde 1993. También el Arsenal y, sobre todo, los 'nuevos ricos' se han acercado a los números del Liverpool con el Chelsea (5) y el Manchester City (3). Parece que con Klopp y un ramillete de futbolistas de primer nivel en un gran estado de forma pueden pasar a la historia 'red', que no es moco de pavo, devolviendo la liga a Anfield.