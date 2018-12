"En el Valencia siempre trabajé para ser titular"

El FC Barcelona ha presentado de manera oficial la incorporación de Jeison Murillo a pesar de que todavía no se ha abierto el plazo de fichajes de enero. El jugador firmaba este jueves el contrato que le une al club azulgrada por el momento hasta el próximo 30 de junio de 2019 (hay una opción de compra por 25 millones de euros pero no es vinculante) y a continuación ha respondido a las preguntas de la prensa.

Lógicamente al futbolista le preguntaron por su estado de forma después de no haber jugado apenas en estos últimos cuatro meses con Marcelino. Este es su mensaje: "Siempre con los partidos el ritmo es más alto que cuando no juegas, pero en el Valencia siempre trabajé para estar disponible y ser titular. Obviamente cuando no estás en un buen momento trabajas para estar preparado cuando lleguen las cosas grandes. A nivel de la selección he estado yendo y para mi es un plus estar aquí, pero ahora todo depende de mi".

El central ha tenido palabras para el FC Barcelona por brindarle esta gran oportunidad en un momento difícil: "Agradezco porque se abre la puerta más grande que se me puede abrir en el fútbol. Es un sueño cumplido. Solo queda trabajar y hacer las cosas bien y que el entrenador pueda contar conmigo en todos los partidos".

¿Y a partir de julio? "Se nota en mi sonrisa mis sensaciones, mi felicidad en vestir esta camiseta. Sí, mi sueño es quedarme al final de temporada. Mi sueño es vestir esta camiseta y ahora me toca trabajar en el campo para demostrarlo".



El futbolista revela su conversación con Ernesto Valverde y cuenta que "ya hablé con él y me transmitió su confianza, ahora queda en mí demostrarle a él y al equipo por qué fui elegido. Sé lo que significa el FC Barcelona. Es un sueño, espero que el tiempo que esté aquí sea largo para demostrar y hacer cosas".

La plaga de lesiones en el Barça en la posición central, con la baja indeterminada de Samuel Umtiti y las múltiples lesiones de Thomas Vermaelen, han sido fundamentales para concretar la operación de Jeison Murillo, que le supone al Barça un dispendio de 1,5 millones de euros por seis meses independientemente de la cláusula de compra, no obligatoria, de 25 millones de euros. Lucirá el dorsal 17 y su objetivo será convertirse en el primer colombiano en triunfar como azulgrana.