Dos ´rebeldes´ en Europa

La hegemonía de la Juventus en Italia parecía difícil de evitar este año. A pesar de los esfuerzos de Napoli o Inter, incluso de la Roma de Monchi. La realidad es que todos ellos estaban lejos de un equipo que además ha contado con Cristiano Ronaldo en este curso.

En Francia la dictadura del PSG era también algo que se daba por previsible salvo una aparición estelar de un equipo, como la del Mónaco hace tan solo dos años. Y en España, la igualdad entre Barça, Real Madrid y Atlético solo parece decantar la balanza hacia el lado culé al ver cómo en los últimos años ha sido el gran dominador y su regularidad es algo más que probado, incluso en un año como el actual, con más altibajos de lo previsto.



Liverpool y Dortmund toman el mando

Por su parte, en Alemania el Bayern Múnich, con cambio de entrenador en verano, también asomaba como claro vencedor de una Bundesliga que ha ganado en los últimos seis años. El Borussia Dortmund sin embargo no ha aparecido como uno de los equipos en mejor forma de Europa, por juego y por sensaciones. Y curiosamente, a miles de kilómetros de la ciudad del cuadro Borusser, aparece la figura de Klopp, último campeón en el Signal Idona Park, para también amenazar a otro gigante, el Manchester City.



En Inglaterra, Guardiola y el técnico alemán han sido el gran atractivo del periodo navideño. Uno como la cara positiva (Pep) y otro como la negativa (Klopp). Y a pesar de todo, y de que el equipo de Guardiola llegó a estar momentáneamente a 10 puntos, mañana podrá salir de su estadio a solo 4 del conjunto 'red'. Eso sí, el Liverpool, en su última exhibición ante el Arsenal, envió un mensaje directo al Etihad. El año pasado de hecho, Guardiola salió con el título de campeón de la Premier, pero en Champions el cuadro de Merseyside le dejó fuera en los cuartos de final. Esta temporada, el duelo City-Liverpool volvía a tener ese componente de duelo de pizarras entre la posesión y la verticalidad en su sentido más puro y aunque a priori el cuadro skyblue volvía a situarse como gran favorito, el conjunto 'red' le ha robado el liderato y si sale del choque de mañana con los tres puntos todo parece indicar que pondrá fin a su sequía sin títulos ligueros.

En Alemania la situación es distinta. El Borussia Dortmund no llegaba a este curso como el Liverpool en Inglaterra. De hecho se metió en Champions gracias al golaveraje y este año su situación no podría ser mejor. Liderato, sus estrellas rindiendo al máximo y además, en el lado opuesto, en el Bayern, la situación es convulsa. El técnico y los jugadores sufrieron en el inicio y todavía parece que su química actualmente no es la mejor. Los resultados sí han mejorado y el juego también, pero aún están a seis puntos de un Borussia Dortmund que ya ganó el título en la 2010/11 y 2011/12.

En Francia es donde se puede encontrar más diferencia entre primero y segundo. El dominio es el mismo, del PSG, pero esta temporada más si cabe. Ganó los primeros 14 encuentros de manera consecutiva y el Lille, a trece puntos, es segundo. Por su parte, en Italia son nueve los que separan a la Juventus y al Napoli, que el año pasado terminó el año líder y acabó perdiendo el scudetto. En España la igualdad es máxima. Tres puntos separan a Barça y Atlético de Madrid.