"En la situación que estamos da igual el rival"

El entrenador del Villarreal, Luis García Plaza, señaló en rueda de prensa que a pesar de la irregularidad mostrada por el Real Madrid, su próximo rival, considera que el equipo madrileño es imparable cuando juega bien y cuando no lo hace es capaz de ganar sus partidos.

"Es un equipo que cuando juega bien es imparable y cuando no juega bien te gana. Está enchufado otra vez, pero a mí me preocupa mi equipo. Hemos dejado a ratos buenas sensaciones. Nos tenemos que ir acoplando. Es un rival difícil, pero podemos ganar o puntuar. Estamos en descenso y esto es una oportunidad para sumar", apuntó.

"Nosotros en la situación que estamos nos da igual el rival. Nos enfrentamos al campeón del mundo y creo que es uno de los partidos más difíciles. Pero tenemos que tener la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Cada partido es una final y la ilusión es máxima. Llevamos dos resultados que nos han hecho creer y desde esa base hay que crecer", agregó.

El técnico del Villarreal reconoció que le preocupa "la pegada" del Real Madrid, pero insistió en que "lo que más me importa es mi equipo"

Además, se mostró crítico con el calendario que ha de afrontar su equipo. "Afrontamos tres semanas de locura, con partidos muy pegados. Nuestro calendario es de locos y no lo entiendo. Creo que hay otra manera de hacer las cosas. Nos tendrían que dar más separación entre los partidos y nos lo han complicado al máximo", recalcó.

"Tenemos tres partidos para terminar la primera vuelta. El primer objetivo es acabar esos tres partidos fuera de descenso. La puntuación es baja sino, yo no estaría aquí. Quedan muchos partidos, pero hay que hacer una buena segunda vuelta. Con lo que hemos hecho no nos vale. No sé el número que hará falta", subrayó.

Ante la baja por sanción de Mario Gaspar, el entrenador adelantó que va a jugar el mexicano Layún en su lugar y se mostró convencido de que "va a hacer un gran partido. Es un jugador que nos puede dar muchas cosas".

Preguntando por la incidencia de Solari desde su llegada al banquillo del Real Madrid comentó que "no lo sé. El fútbol tiene circunstancias que no se entienden. El difícil de evaluar. Tienen más confianza".

"Ante Huesca y Rayo no fueron superiores pero sacaron los partidos. Están más equilibrados y tienen claro por donde tienen que atacar. Mi foco está en mi equipo. Eso es lo que yo me tengo que fijar. El 80% de cada partido tenemos que ser el Villarreal que yo quiero", dijo.

Respecto a las constantes rumores de oferta por Samu Chukweze, el joven canterano que se ha convertido en la revelación del Villarreal, señaló que "esto es el fútbol. Samu donde mejor está es aquí. Es de esos jugadores que parece que flota en el campo y tiene cosas buenas, pero tienen que crecer, aún está en periodo de formación ".

"Tiene muchas cosas que mejorar defensivamente, en Huesca nos hicieron mucho daño por su lado. Ya le he dicho que si juega va a tener delante a Marcelo y si le deja hacer nos puede matar", añadió.

Por último se refirió a los posibles refuerzos que pueden llegar en este mercado invernal al indicar que "el club sabe lo que quiero y si viene algo tiene que ser para mejorar. Lo más importante es el equipo ahora".