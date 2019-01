Montesinos lanza un órdago al Ayuntamiento

El Presidente del CD Castellón, Vicente Montesinos, compareció este jueves para realizar un balance detallado de lo que ha sido el año 2018 para el CD Castellón: «Este Consejo ha liquidado la deuda que existía con Hacienda, ha llegado a un acuerdo con la que mantenía con la Seguridad Social y ha abonado los más de 300.000 euros que se debían a la RFEF para competir en Segunda B. Hemos invertido 1,8 millones en el club y con la nueva ampliación, en dos años escasos, los accionistas habremos aportado aproximadamente 2,5 millones».

En el marco de las múltiples deficiencias que presenta el Estadio Municipal de Castalia, Montesinos volvió a manifestar públicamente que el Ayuntamiento de Castellón no está poniendo las cosas nada fáciles para firmar el convenio de uso de la instalación municipal: «La comisión para la gestión de Castalia se creó para llegar a un consenso de un convenio de uso de las instalaciones. La realidad es que no se ha avanzado en nada, sino que hemos perdido mucho tiempo, que ha costado muchísimo dinero al Castellón. El convenio que nos ha presentado el Ayuntamiento es vergonzoso. Durante este año y medio que soy Presidente he hablado con otros presidentes y otros clubes que juegan en un estadio municipal, y ninguno de los convenios que tienen con sus respectivos ayuntamientos es tan lesivo como el que quiere firmar el Ayuntamiento de Castellón. Como club, en las próximas semanas, presentaremos un proyecto global para la ciudad y el Castellón en tres pilares: adecuación integral de Castalia, proyecto de Ciudad Deportiva para lo que necesitaremos el apoyo del Ayuntamiento y resto de instituciones; y nuevo convenio, porque estamos en precario», un proyecto que la entidad presentará en los próximos días a «todos los grupos políticos, donde se verá quién esta junto al Castellón, y quién está enfrente».

Montesinos también agradeció «al Ayuntamiento de Vall d'Alba y el propio CD Vall d'Alba, a Marina d'Or y al CF San Pedro la cesión de sus instalaciones para que el primer equipo entrene», al tiempo que pidió remar en la misma dirección para tener unas instalaciones acordes al club.