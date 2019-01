El Villarreal le quiere liar la mundial al Real Madrid

El Villarreal levanta hoy el telón futbolístico nacional en 2019 recibiendo al Real Madrid para recuperar el encuentro perteneciente a la 17ª jornada de LaLiga aplazado antes de Navidad por el compromiso que tenía el conjunto merengue en el mundialito. Los de Luis García se enfrentan al vigente campeón del Mundo —otra cosa es la importancia que cada uno le quiera dar a esa competición, pero es incuestionable que para jugarla hay que ser campeón de Europa... y eso cuesta mucho— ocupando puestos de descenso y con la necesidad de sumar para salir de la zona roja cuanto antes. Da igual quién sea el rival. Con un punto el Submarino igualaría al Athletic Club en la tabla y lo superaría por goalaverage particular, escalando así hasta la 17ª posición, pero si pueden ser tres, mucho mejor ante un rival que mundialittos al margen, necesita ganar también si no quiere prácticamente decir a diós a la LaLiga a media temporada.

Luis García, afronta este encuentro con las bajas de Bruno Soriano y Miguelón por lesión, a los que se suma la de Mario Gaspar sancionado. El nuevo técnico del equipo amarillo, al igual que ya hizo Calleja en su última etapa, no da a conocer la lista de convocados hasta el mismo día de partido, aunque en las dos últimas listas ha descartado a Mariano Barbosa y Daniele Bonera, que son quienes más números tienen para caerse de la convocatoria si se descarta a Iturra, que desde ayer ya no es jugador del Villarreal.

La gran disyuntiva de Luis en el once parece que está en el ataque ya que entre Gerard Moreno, Carlos Bacca y Toko Ekambi sólo pueden entrar dos... o incluso uno.



Campeones con urgencias

Con Luis se han disputado dos partidos que fueron la victoria solvente ante un Spartak timorato en Europa League y el casi triunfo inmerecido que acabó con empate en Huesca donde el conjunto amarillo combinó luces y sombras para acabar logrando un puntito insuficiente. Después vino el descanso navideño y ha sido en el regreso al trabajo cuando Luis García ha podido enlazar seis entrenamientos reales —hoy el equipo llevará a cabo una suave sesión cuando se concentre por la mañana en Miralcamp— que invitan a pensar que esta noche se verá ya al nuevo Submarino.

El Real Madrid, por su parte, inicia un nuevo año con el reto marcado por su técnico, Santiago Solari, de lograr un triplete soñado, para el que debe recuperar la estabilidad perdida esta temporada. Para empezar está poco menos que obligado a ganar hoy para alcanzar al Sevilla en la tercera plaza y, lo que es más importante si cabe, no ver distanciarse a Barcelona y Atlético de Madrid en la pelea por el título. El Real Madrid debe asentar una racha de victorias, tres consecutivas en LaLiga Santander sin encajar ni un solo gol, y buscar una mejoría en su juego. Pierde Solari para ello a un jugador que de golpe se convirtió en imprescindible, Marcos Llorente. Una lesión muscular le aparta y abre camino al regreso a la titularidad de Casemiro. Se perfila como única novedad de un once titular asentado pero en el que aparecerán las rotaciones continuas en un mes de enero cargado de partidos. Asensio y Mariano también son baja.